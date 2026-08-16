Niña de 6 años con autismo murió tras ser dejada en un autobús caliente afuera de una guardería en Tennessee

Una niña de 6 años murió después de permanecer dentro de un autobús vinculado a una guardería en Cordova, Tennessee, en medio de temperaturas que alcanzaron los 97 grados Fahrenheit (36 grados Celsius).

La víctima fue identificada como Winter Jones, quien tenía autismo no verbal. De acuerdo con su familia, la menor no podía comunicarse verbalmente para pedir ayuda.

La Policía de Memphis respondió al centro infantil Kid University alrededor de las 3:23 p.m. del jueves después de recibir un reporte sobre una niña que necesitaba atención médica, según medios locales.

Winter fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Las autoridades no han anunciado arrestos y mantienen abierta la investigación para determinar cómo la menor terminó permaneciendo dentro del autobús durante varias horas.

“Ella no podía decir que seguía en el autobús”

Christopher Jones, tío de la niña, explicó que Winter tenía una rutina habitual de transporte entre la guardería y la escuela primaria Macon-Hall.

La menor era trasladada en autobús desde Kid University hasta la escuela y posteriormente regresaba al centro infantil al finalizar su jornada escolar.

Sin embargo, el jueves, según su familia, algo salió mal.

“Ella nunca llegó a entrar a la escuela”, dijo Jones en declaraciones a medios locales.

El tío explicó que nadie se percató de que Winter continuaba dentro del autobús hasta que el vehículo volvió a ser utilizado para recoger a otros estudiantes.

“Nadie sabía que todavía estaba en el autobús hasta que volvieron a subir y se prepararon para ir a recoger a los estudiantes de la escuela”, relató.

Jones, quien también tiene un hijo de 6 años con autismo no verbal, destacó que la condición de Winter hacía especialmente difícil que pudiera alertar a alguien sobre su situación.

“No podía abrir la boca y decir: ‘Oye, todavía estoy en el autobús’, o cualquier cosa. Nada de eso”, afirmó.

El calor dentro del autobús pudo ser extremo

La tragedia ocurrió durante una jornada de altas temperaturas en Memphis y sus alrededores.

La temperatura exterior llegó a los 97 grados Fahrenheit, unos 36 grados Celsius, según los reportes meteorológicos citados en la información del caso.

El interior de un vehículo cerrado puede alcanzar temperaturas considerablemente superiores a las del ambiente, especialmente cuando permanece expuesto al sol y con las puertas y ventanas cerradas.

El padre de Winter, Bryan Jones, dijo que la temperatura interna de su hija había alcanzado los 109 grados Fahrenheit, aproximadamente 43 grados Celsius, cuando fue encontrada.

Las autoridades todavía deben determinar las circunstancias exactas que provocaron la muerte de la menor y establecer las responsabilidades correspondientes.

La conductora fue encontrada llorando

Una mujer que trabaja cerca de Kid University contó que escuchó a alguien gritando en las instalaciones después de que la niña fuera localizada.

Shabnam Manhas relató que acudió para averiguar qué estaba ocurriendo y encontró a una mujer en el suelo, llorando desconsoladamente.

“Estaba en el suelo simplemente llorando mucho”, relató Manhas. Según el reporte, la mujer era la conductora del autobús en el que fue encontrada Winter.

La identidad de la conductora no ha sido divulgada.

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