Quiénes recibirán $2,000 del Seguro Social el 19 de agosto

El próximo pago del Seguro Social podría superar los $2,000 dólares para algunos jubilados. La segunda ronda de depósitos de agosto llegará el miércoles 19, aunque la fecha no aplica para todos los beneficiarios. La Administración del Seguro Social (SSA) organiza estos pagos principalmente según el día de nacimiento.

Quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes forman parte del grupo que recibirá su beneficio el 19 de agosto. El monto del cheque dependerá de factores como los ingresos registrados durante la vida laboral y la edad en que cada persona comenzó a solicitar su jubilación.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 19 de agosto?

Los jubilados nacidos entre el 11 y el 20 recibirán su pago el miércoles 19 de agosto. Esta es la segunda de las tres rondas regulares de depósitos que la SSA tiene programadas para este mes:

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 12 de agosto.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de agosto .

. Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 26 de agosto.

Este calendario corresponde principalmente a quienes comenzaron a recibir sus beneficios después de mayo de 1997. Las personas que empezaron a recibir el Seguro Social antes de esa fecha tienen un calendario diferente, el día 3 de cada mes. Lo mismo ocurre con quienes reciben conjuntamente beneficios del Seguro Social y del Seguro Ingreso Suplementario (SSI).

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El Seguro Social se financia principalmente mediante los impuestos sobre la nómina que pagan trabajadores y empleadores. Los fondos recaudados se utilizan para financiar los beneficios del programa. El sistema enfrenta presiones financieras debido al aumento del número de jubilados y al crecimiento más lento de la fuerza laboral. De acuerdo con el informe de los administradores de 2026, el fondo de jubilación y sobrevivientes podría agotar sus reservas en 2032 si el Congreso no realiza cambios.

¿Quiénes pueden recibir más de $2,000 dólares?

No existe un pago de $2,000 dólares que se entregue automáticamente a todos los jubilados. La cantidad depende del historial de ingresos, los años de trabajo y la edad en que se solicitaron los beneficios.

En 2026, el beneficio máximo puede llegar a $2,969 dólares al mes para una persona que solicite su jubilación a los 62 años. A la edad plena de jubilación, el máximo es de $4,152 dólares, mientras que quienes esperan hasta los 70 años pueden alcanzar hasta $5,181 dólares mensuales.

Para alcanzar la cifra más alta, el trabajador debe haber tenido ingresos sujetos al máximo imponible durante prácticamente toda su carrera y esperar hasta los 70 años para solicitar el beneficio.

De acuerdo con las cifras de la SSA, el beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados en 2026 es de aproximadamente $2,071 dólares. Para los trabajadores que reciben beneficios por discapacidad, el promedio es de unos $1,630 dólares.

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