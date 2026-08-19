Precio del dólar en México hoy, 19 de agosto del 2026: billete verde sigue a la baja

El mercado cambiario mexicano comienza este miércoles 19 de agosto con pocos movimientos, pero mantiene al peso en una posición favorable frente a la moneda estadounidense. El precio del dólar en México se ubicó en $17.06 pesos por billete verde en promedio, mientras que la cotización de apertura muestra una ligera baja frente al cierre de la jornada anterior.

Durante las primeras operaciones de este miércoles, el dólar estadounidense cotizó en $17.04 pesos mexicanos, una disminución de 0.15% respecto a los $17.07 pesos registrados al cierre previo, de acuerdo con datos de Dow Jones. El movimiento es moderado, aunque confirma que la divisa estadounidense continúa operando por debajo de los niveles observados en meses anteriores.

En los últimos siete días, el dólar acumula una caída de 0.11%, mientras que en la comparación interanual registra un descenso de 6.96%. La tendencia del tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano se mantiene negativa y durante la última jornada de operaciones volvió a registrar una disminución.

La estabilidad del mercado también puede observarse en la volatilidad. Actualmente, este indicador se encuentra en 2.2%, por debajo del nivel de referencia de 7.41%.

La jornada comenzó después de que el peso mexicano registrara una depreciación de 0.15% este martes 18 de agosto. La moneda nacional enfrentó presión luego de la publicación de las minutas de la Reserva Federal y ante la situación de tensión en Medio Oriente.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar correspondiente al martes 18 de agosto fue de $17.0661 pesos por divisa estadounidense, una referencia obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario permanece activo durante toda la jornada, la cotización del dólar frente al peso terminó alrededor de los $17.07 pesos por cada divisa verde.

Para este miércoles 19 de agosto, el tipo de cambio FIX, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en México, quedó establecido en $17.0638 pesos por dólar. En tanto, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $17.0245 pesos por cada divisa verde, de acuerdo con la referencia proporcionada por Banxico.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en las principales instituciones bancarias de México para este miércoles 19 de agosto presentan diferencias importantes, especialmente para quienes necesitan adquirir dólares.

Afirme: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.70 pesos y venta en $17.84 pesos.

y venta en $17.84 pesos. BBVA México: compra en $16.19 pesos y venta en $17.32 pesos.

Banorte: compra en $15.85 pesos y venta en $17.35 pesos.

Banamex: compra en $16.53 pesos y venta en $17.47 pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

Al comparar estas cotizaciones, Banco Azteca ofrece el precio de compra más alto, con $16.70 pesos por dólar. Esto significa que, entre las instituciones señaladas, es donde se obtiene una mayor cantidad de pesos al vender la divisa estadounidense. Para quienes necesitan comprar dólares, BBVA México presenta el precio de venta más bajo, en $17.32 pesos. Banorte le sigue con una cotización de $17.35 pesos por cada dólar.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio a $17.24 pesos y se compra en $16.11 pesos. En las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, por otro lado, el dólar se vende en promedio a $17.50 pesos, mientras que la compra se encuentra en $16.50 pesos.

La cotización también es importante para los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familiares en México. En este caso, el monto que recibe la persona en el país puede depender del tipo de cambio utilizado por cada compañía y de las condiciones de la transferencia. Aquí los precios que manejan las empresas de cambio más populares este miércoles:

Western Union ofrece una cotización de $16.68 pesos mexicanos por cada dólar enviado a México.

ofrece una cotización de enviado a México. En MoneyGram , el tipo de cambio indicado es de $17.45 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

, el tipo de cambio indicado es de . Con Wise, la persona que recibe el dinero en México obtiene $16.91 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

El precio del dólar puede cambiar varias veces durante una misma jornada. De hecho, hasta la escritura de este artículo, el widget de cotización intercambiaria de Google mostraba que el dólar ya se cotizaba por debajo de los $17 pesos mexicanos. Por eso, quienes compran o venden dólares, realizan pagos en la moneda estadounidense o reciben remesas desde Estados Unidos deben consultar la cotización vigente justo antes de efectuar la operación; unos cuantos centavos de diferencia pueden modificar de manera importante el resultado cuando se trata de cantidades grandes.

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