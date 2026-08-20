Quiénes califican a una condonación de hasta $8,000 en luz en California

Las familias con dificultades para pagar sus facturas de electricidad en el sur de California tienen una opción para reducir una deuda que puede alcanzar hasta $8,000 dólares. Southern California Edison (SCE) cuenta con un programa que puede condonar parte o la totalidad de una deuda eléctrica, siempre que los clientes elegibles cumplan con un periodo de 12 meses de pagos puntuales.

El beneficio forma parte del Plan de Gestión de Pagos Impagados (AMP), creado para ayudar a los hogares que acumularon facturas vencidas y necesitan una alternativa para ponerse al corriente.

¿Quiénes califican para la condonación de hasta $8,000 dólares?

Los clientes de Southern California Edison deben cumplir varios requisitos para participar. Uno de los principales es estar inscritos en Tarifas Alternativas de California para la Energía (CARE) o Programa de Asistencia Familiar para Tarifas Eléctricas (FERA), programas que ofrecen descuentos en las facturas de electricidad a hogares que cumplen con determinados límites de ingresos. Además:

Deben haber sido clientes de Edison durante al menos seis meses .

. La cuenta debe tener una deuda superior a $500 dólares .

. El cliente debe haber realizado al menos un pago durante los últimos dos años.

Una vez que el consumidor es aceptado, debe realizar 12 pagos mensuales puntuales. Al completar este periodo, puede obtener la condonación de hasta $8,000 dólares de deuda elegible.

La cantidad final que se perdona depende del saldo pendiente que cumpla con las condiciones del programa. Por lo tanto, no todos los participantes recibirán necesariamente los $8,000 dólares completos.

¿Por qué aumenta la preocupación por las facturas de luz?

El programa llega en un momento en que el costo de la electricidad se ha convertido en una preocupación importante para los hogares de California. Según la Oficina de Defensores Públicos de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), las tarifas residenciales de Southern California Edison aumentaron aproximadamente 83% entre 2015 y 2025.

Además, alrededor de uno de cada cinco hogares californianos atendidos por compañías eléctricas privadas tiene facturas de electricidad atrasadas.

El Instituto de Energía Haas de la Universidad de California en Berkeley señaló que las facturas de energía de los consumidores del estado aumentaron 39% durante los últimos seis años. Se trata del mayor incremento registrado entre los estados del país.

El aumento de los costos también ha sido relacionado con los gastos provocados por los incendios forestales y con decisiones políticas que han trasladado una parte de esos costos a los consumidores.

¿Hay otros programas para reducir las deudas de electricidad?

Southern California Edison no es la única compañía que ofrece asistencia a sus clientes. Pacific Gas and Electric Company (PG&E), que atiende principalmente a comunidades del norte de California, también cuenta con programas para consumidores que tienen dificultades económicas.

Uno de los programas de PG&E es Match My Payment, que puede ofrecer un crédito equivalente a los pagos realizados por un cliente elegible para reducir una deuda anterior, con un beneficio de hasta $1,000 dólares.

El mecanismo permite que, por cada dólar que un consumidor destine al pago de una factura vencida, PG&E aplique un crédito por el mismo monto, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

“Sabemos lo difícil que puede ser para las familias mantenerse al día con las facturas en tantos aspectos de la vida diaria, y estamos enfocados en brindar un apoyo significativo”, señaló Vincent Davis, ejecutivo de PG&E.

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