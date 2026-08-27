¿Una hipoteca con tasa de interés variable es una buena opción para comprar casa en 2026?

Comprar una casa en Estados Unidos es una de las decisiones financieras más importantes para cualquier familia. Por eso, encontrar una hipoteca con una tasa más baja puede sonar como una gran oportunidad. Pero hay un detalle que no debes pasar por alto: esa tasa podría no durar para siempre. En 2026, una hipoteca de tasa ajustable, conocida como ARM, puede reducir el pago al principio, aunque también puede hacerlo subir más adelante.

Una ARM mantiene una tasa fija durante los primeros años del préstamo; después, comienza a ajustarse de acuerdo con las condiciones del mercado. Esto significa que tu pago mensual de capital e intereses puede aumentar o disminuir.

Por ejemplo, una hipoteca 5/1 mantiene la misma tasa durante cinco años y después puede cambiar una vez cada año. Una 5/6 también comienza con cinco años de tasa fija, pero posteriormente puede ajustarse cada seis meses.

La nueva tasa generalmente se calcula tomando como referencia un índice, como la Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (SOFR), y sumándole un porcentaje establecido por el prestamista, conocido como margen. Si el índice sube, tu tasa podría aumentar; si baja, podría reducirse. Sin embargo, el contrato establece límites para evitar que el interés cambie sin restricciones.

Existen tres límites importantes: el primero controla cuánto puede subir la tasa en el ajuste inicial; el segundo establece cuánto puede aumentar en cada ajuste posterior; y el tercero determina el máximo que podría alcanzar durante toda la vida del préstamo.

Supongamos que compras una casa con una ARM de $300,000 dólares a 30 años y una tasa inicial de 7%. Durante los primeros cinco años, el pago mensual de capital e intereses sería de aproximadamente $1,996 dólares. Pero si al terminar ese periodo la tasa sube a 9%, el pago podría aumentar a unos $2,381 dólares al mes, considerando el saldo restante y los 25 años que todavía quedarían del préstamo. Eso representa alrededor de $385 dólares adicionales cada mes.

“Un aumento significativo en la tasa puede ejercer mucha presión sobre un presupuesto mensual”, señaló Travis Erickson, agente hipotecario de Bonelli Financial Group, a USA Today. “La mayoría de las hipotecas de tasa ajustable tienen límites incorporados, por lo que existe un tope en cuanto a lo alto que puede subir la tasa”.

¿Una ARM es una buena opción para comprar casa en 2026?

Depende principalmente de cuánto tiempo piensas conservar la vivienda y de qué tan preparado está tu presupuesto para enfrentar un pago más alto. Una hipoteca de tasa variable puede tener sentido para alguien que planea vender su casa antes de que termine el periodo inicial fijo. También puede ser atractiva para una persona que espera refinanciar más adelante, aunque no conviene tomar esta decisión suponiendo que las tasas necesariamente bajarán.

“Si estás comprando la casa de tus sueños y quieres tener la seguridad de que tu pago se mantendrá fijo para siempre, una tasa fija tiene todo el sentido del mundo”, señala Erickson. “En cambio, si sabes que vas a vender o refinanciar tu vivienda en los próximos cinco a siete años, con una hipoteca a tipo fijo a 30 años, estás pagando por una seguridad que nunca vas a necesitar”.

La principal ventaja de una ARM es sencilla: puedes comenzar con una tasa y un pago mensual menores. También tienes la posibilidad de ahorrar si las tasas se mantienen bajas o disminuyen. El problema aparece cuando el mercado cambia y tu pago aumenta.

Una hipoteca de tasa fija ofrece justamente lo contrario: el interés permanece igual durante todo el préstamo, por lo que el pago de capital e intereses es mucho más fácil de anticipar. Esto puede ser especialmente importante si planeas vivir muchos años en la misma casa o si un aumento de varios cientos de dólares al mes pondría presión sobre tus finanzas.

Qué debes revisar antes de contratar una hipoteca ARM

Para obtener una ARM, los prestamistas revisarán factores como tu historial crediticio, ingresos, ahorros, relación deuda-ingresos y pago inicial. En muchos casos, un mejor puntaje crediticio puede ayudarte a conseguir condiciones más favorables.

Antes de firmar, pregunta cuándo será el primer ajuste, cada cuánto puede cambiar la tasa, qué índice utiliza el préstamo, cuál es el margen y cuáles son los límites de aumento.

También conviene calcular cuánto pagarías si la tasa subiera varios puntos. Si ese escenario haría imposible mantener tu presupuesto familiar, una tasa variable podría no ser la mejor alternativa, aunque el pago inicial parezca atractivo.

Comparar varias ofertas también puede marcar una diferencia importante, porque una pequeña variación en la tasa o en los costos del préstamo puede representar miles de dólares durante los años que mantengas la hipoteca.

Si finalmente eliges una ARM, no pierdas de vista la fecha en la que terminará el periodo fijo. Revisa los avisos de tu prestamista antes de cada ajuste y analiza si todavía te conviene mantener el préstamo o buscar una refinanciación a tasa fija.

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