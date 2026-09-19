Rafael Márquez no se dejó presionar por el FC Porto en la convocatoria de Santiago Giménez

La salud y estado físico del delantero mexicano Santiago Giménez sigue siendo un tema polémico, como lo fue en su paso por el AC Milan, ya que la directiva del FC Porto, su nuevo club, buscó la forma de que Rafael Márquez no lo convocara a la selección mexicana para ponerse en forma en la fecha FIFA.

Lo anterior se pudo conocer a través de la dirigencia de los Dragones y donde el director técnico Francesco Farioli, reveló que buscaron por todos los medios que Rafael Márquez desistiera de la posibilidad de convocarlo, pero al final las bajas de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, mantuvieron inamovible la decisión del nuevo técnico de México.

Los Dragones Azules buscaron convencer a la federación azteca de que el Bebote se quedara en Portugal para ponerse a tono físico tras una accidentada pretemporada. A pesar de la negativa mexicana, el director técnico Francesco Farioli prefirió apagar el fuego de inmediato y evitó caer en declaraciones polémicas frente a los medios de comunicación internacionales.

El estratega italiano manifestó en conferencia de prensa previa al clásico contra el Benfica que la institución está obligada a respetar las convocatorias de las selecciones nacionales. Farioli pidió a los reporteros que no busquen generar notas escandalosas en la televisión ni portadas incendiarias en los periódicos locales porque prefiere que se reconozca el buen paso de su plantilla.

El timonel de la escuadra lusa admitió que le hubiera encantado contar con el delantero surgido de Cruz Azul durante el parón de actividades para acelerar su proceso de adaptación. Giménez apenas suma 60 minutos en la campaña tras arrastrar severas secuelas físicas que arrastra desde hace dos años, incluyendo una delicada cirugía de tobillo que afectó su ritmo de juego.

La escuadra blanquiazul incluyó al atacante azteca en la lista oficial para encarar la séptima jornada de la liga de Portugal, donde también destaca el regreso médico de elementos como Victor Froholdt. Una vez que concluya el importante derbi europeo, el ariete emprenderá el largo viaje a territorio estadounidense para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico nacional.

El canterano celeste reportará al búnker tricolor a inicios de la próxima semana para encarar la atractiva gira de cuatro partidos de preparación en los Estados Unidos. El nuevo proyecto de la Selección de México medirá sus alcances futbolísticos ante duros sinodales del continente americano cuando choquen de forma consecutiva contra los combinados de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Seguir leyendo:

– Llegó el primer gol para Santiago Giménez en el Porto

– Santiago Giménez debuta en Champions League con FC Porto, pero Haaland sentencia a los Dragones

– Santiago Giménez se fue sin rencores del AC Milan











