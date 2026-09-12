Llegó el primer gol para Santiago Giménez en el Porto

Santiago Giménez volvió a celebrar un gol después de casi un año y lo hizo con la camiseta del FC Porto. El delantero mexicano convirtió de penalti en el minuto 91 para sellar la victoria por 1-4 ante Casa Pia, un resultado que mantiene al conjunto portugués con pleno de triunfos después de seis jornadas de Liga.

El atacante ingresó al partido en el minuto 62 y necesitó menos de media hora para reencontrarse con el gol. Su anotación también puso fin a una espera que se remontaba al 23 de septiembre del año pasado, cuando marcó para el Milan en el triunfo 3-0 sobre Lecce por la Copa de Italia.

Giménez fue el encargado de cerrar una remontada que el FC Porto había comenzado después de verse por debajo en el marcador. Casa Pia se adelantó al minuto 43 mediante un penalti ejecutado por Henrique Araújo, pese a que el equipo visitante había comenzado el encuentro con mayor presencia ofensiva.

La reacción del FC Porto llegó antes del descanso.

En el tiempo añadido de la primera parte, André Silva igualó el encuentro tras una jugada originada en un tiro de esquina. Pablo Rosario controló el balón dentro del área pequeña y se lo cedió al atacante, quien desvió el esférico hacia el fondo de la portería para establecer el 1-1.

El FC Porto mantiene el paso perfecto en la Liga

La remontada tomó forma definitiva en la segunda mitad. Al cumplirse una hora de partido, otro tiro de esquina volvió a darle rédito al FC Porto. Gabri Veiga puso el balón en juego y el polaco Kiwior apareció de cabeza para marcar el segundo tanto de los visitantes.

Casa Pia no logró reaccionar ante el nuevo golpe.

Seis minutos más tarde, Borja Sainz amplió la diferencia a 1-3. El futbolista español aprovechó un despeje defectuoso de la defensa local y, sin dejar caer el balón, remató de primera para aumentar la ventaja del conjunto dirigido por el equipo portugués.

Giménez tuvo la última palabra. El mexicano asumió la responsabilidad desde el punto penal y convirtió en el minuto 91 para completar el 1-4 y conseguir su primer tanto desde que llegó al FC Porto.

?? | The moment Santiago Giménez scores his first goal for Porto against Casa Pia! ? pic.twitter.com/jnxiDm5kv5 — The Moment Football (@themomentfooty) September 12, 2026

Primer gol de Santiago Giménez con el Porto ?? pic.twitter.com/PxQ7LlmOoG — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 12, 2026

La victoria representa el sexto triunfo del club en las seis jornadas disputadas de la Liga de Portugal. El equipo ha mantenido un arranque perfecto y ahora tendrá una nueva prueba en la siguiente fecha del campeonato.

El próximo compromiso liguero del FC Porto será ante el Benfica, su máximo rival, en uno de los partidos más importantes del fútbol portugués. El encuentro se disputará en el estadio del conjunto portuense, que llegará al clásico después de haber conseguido seis victorias consecutivas.

Para Giménez, el gol supone además el regreso al marcador después de una larga ausencia. El delantero internacional mexicano ahora tendrá la oportunidad de continuar su etapa en el FC Porto después de estrenarse como goleador y contribuir al sexto triunfo del equipo en la competición.

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