EE.UU. restringe las visas de 15 personas señaladas por presuntamente organizar de caravanas migrantes

Sin ofrecer detalles sobre su nacionalidad o identidad, pero bajo señalamientos de presuntamente “organizar, facilitar y promover” caravanas de inmigrantes hacia Estados Unidos, la administración Trump dio a conocer la restricción de visas a 15 personas.

“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, menciona un escueto comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Desde finales del mes pasado, el repentino surgimiento de un grupo de aproximadamente 400 inmigrantes partiendo desde San Pedro Sula, Honduras, bajo la consigna de arribar al límite fronterizo entre México y Estados Unidos con el objetivo de cruzar en busca del “Sueño Americano”, puso en alerta a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

The Trump Administration will not tolerate those who profit from illegal immigration or undermine our immigration laws. @StateDept took steps to impose visa restrictions on more than 15 individuals who organized, promoted, or financed caravans intending to illegally enter the? — Tommy Pigott (@statedeptspox) October 29, 2026

Aunque el cruce de extranjeros carentes de documentos para avalar su ingreso a territorio estadounidense se ha precipitado desde el retorno de Donald Trump a la presidencia por segunda vez, en algunos puntos de la frontera sur todavía se dan casos personas que se aventuran a desafiar la vigilancia de los agentes de inmigración.

Sin embargo, en la mayoría de los casos terminan siendo detenidos y deportados a la brevedad.

El punto es que, cada día, resulta más difícil llegar a las grandes ciudades estadounidenses cercanas a la frontera sur, pues en el trayecto, desde enero del año pasado, se redoblaron los controles migratorios.

A esto debe sumarse que el trabajo para extranjeros sin papeles también ha mermado ante el temor de ser detenidos durante operativos sorpresa del ICE.

Por ello, resulta difícil de asimilar que, con todos los puntos expuestos, hubiera surgido una caravana de personas dispuestas a cruzar primero Centroamérica y después México para, en última instancia, intentar cruzar hacia Estados Unidos.

A manera de anticipo del destino que les aguarda a los inmigrantes de la caravana señalada, el Departamento de Seguridad Nacional compartió en sus redes sociales un video presumiendo los logros de la Administración Trump tras ligar “17 meses de frontera segura”.

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