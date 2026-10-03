Zar fronterizo presume haber detenido a 200,000 inmigrantes en cuatro meses y advierte ir por más

Tom Homan quien al inicio de la presente administración fue designado por el presidente Donald Trump como zar fronterizo, elogió el desempeño de sus subalternos al no bajar la guardia y continuar deteniendo a extranjeros carentes de estatus legal con objetivo de deportarlos lo más pronto posible a sus naciones de origen o en su defecto a terceros países en señal de castigo.

Durante un evento de hispanos conservadores efectuado en la ciudad de Doral, Florida, donde el neoyorquino de 64 años fungió como uno de los ponentes de la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI), dio a conocer una cifra récord de inmigrantes detenidos en tiempo récord por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Escucho rumores de que no estamos haciendo lo suficiente. Los hechos dicen lo contrario. Estaba revisando números con mi jefe de personal. En los últimos cuatro meses, casi 200,000 arrestos en el interior. Eso es sin precedentes”, expuso.

Los operativos de detención de inmigrantes muestran una tendencia a incrementarse en las próximas semanas. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

Homan reconoció que, a la par del éxito logrado por la estrategia para detener a personas extranjeras carentes de un documento oficial para acreditar su estancia en Estados Unidos, también ha surgido un resentimiento en su contra proveniente de quienes se oponen a verlo cumplir con la misión encomendada por el presidente de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia.

“Mucha gente en este país me odia. No me importa. Estamos removiendo y arrestando a más personas ahora mismo que nunca en la historia de esta nación y va a seguir aumentando porque todavía tenemos que contratar a unos 2,000 oficiales más”, afirmó.

A partir de los recursos financieros otorgados por el gobierno al ICE y al CBP, ambos organismos lucen más fuertes, situación que le permite asegurar al zar fronterizo un incremento considerable en la cantidad de extranjeros detenidos con fines de deportación.

“Esperen a ver lo que hacemos el próximo año. Así que vamos a seguir rompiendo récords y cumpliendo la promesa del presidente Trump”, enfatizó.

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