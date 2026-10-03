¿Adamari López ya piensa en el retiro? La conductora reflexiona sobre su futuro profesional

Con más de 30 años de trayectoria artística, la conductora puertorriqueña Adamari López se encuentra en un momento de su vida en el que busca equilibrar su faceta personal y profesional. Por esta razón, la famosa reveló que ha comenzado a disminuir su intensa carga de trabajo para enfocarse en otros aspectos de su vida.

Fue durante el más reciente episodio de su podcast “Ada y Chiqui de Show” que la boricua abordó el tema de las finanzas y su planeación anticipada del retiro, argumentando que es una conversación muy necesaria sin importar la profesión.

Tan es así que, a sus 55 años de edad, Adamari López confesó que ya se ha reunido con expertos en planificación financiera para definir su futuro y asegurar una buena calidad de vida.

“Me consulto con él cada seis meses y le pregunto cuándo sería un tiempo en que a lo mejor si sigo trabajando y agarrando cosas de trabajo que me gusten y económicamente una cantidad de dinero que me sustente, ¿a qué edad yo me puedo retirar y puedo mantener el estilo de vida que tengo hasta ahora?“, cuestionó en su programa de YouTube.

Pese a que su retiro de la escena artística es un tema que se ha planteado, confiesa que aún hay Adamari López para rato: “Hemos planificado alrededor de los 67 años“, destapó ante su compañera Chiquibaby.

Tener conocimiento sobre su patrimonio y rodearse de las personas adecuadas le han permitido mantener un balance entre seguir siendo parte del mundo del espectáculo y dedicar más tiempo a sí misma y a su hija, Alaïa, fruto de su relación con el bailarín Toni Costa.

Mientras tanto, Adamari López se mantiene como una de las estrellas más aclamadas de la televisión hispana en Estados Unidos, participando en programas como “Desiguales” y “¿Quién caerá?, además de su presencia en redes sociales.

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