Adamari López destapa que le fueron infiel con una mujer casada

Las confesiones no cesan en el programa “Desiguales” y la más reciente pertenece a una de sus conductoras estelares: la puertorriqueña Adamari López. El testimonio que compartió concedió detalles inéditos de la infidelidad que vivió a manos de una expareja y una mujer casada.

Durante una de las transmisiones de la producción de Univision, la presentadora recordó la desafortunada experiencia en la que una de sus parejas le fue infiel: “A mí en alguna ocasión me sucedió que yo encontré una relación, un desliz…”, comenzó la famosa.

Sin embargo, el golpe emocional de descubrir la infidelidad se vio potencializado tras enterarse de que la tercera persona en discordia también tenía pareja: “Estaba casada y tenía una hija como de 14 años (…) Yo tenía tanta rabia que lo que yo quería era llamar al esposo de la persona para dejarle saber que su esposa estaba cometiendo ese acto”, señaló ante la mirada de sus compañeras de escena.

Según lo dicho por la famosa, la situación la llevó a considerar contactar al esposo de la susodicha: “Yo no la conocía, pero sí sabía cómo conseguir al esposo porque todo se averigua en esta vida (…) Con mi rabia y mi coraje lo que quería era, obviamente, dejar a la pareja, ir y decirle al esposo“, continuó.

Pese a la presión que vivió en ese entonces, Adamari López prefirió enfocarse en sanar sus heridas con la compañía de un profesional: “Fui a la psicóloga y la psicóloga me dijo que no lo hiciera”, señaló.

Al ser cuestionada sobre la identidad de la expareja que protagonizó la infidelidad, la boricua optó por evitar una controversia y mantuvo detalles como su nombre y profesión fuera del ojo público.

Adamari López finalizó su intervención reconociendo que, si bien la experiencia fue dolorosa en su momento, esta trajo consigo varios aprendizajes que hoy atesora.

“Antes pensaba que la culpable es la otra, la que me quitó lo que era mío, cuando el compromiso de noviazgo, relación y matrimonio lo hacemos dos. Y a la hora de la verdad, redescubriéndome a mí misma y fijándome en la realidad, es que el compromiso lo hacía el chico conmigo, ¿así que por qué voy a culpar a la otra persona? Solemos ponernos a defender al hombre como si no tuviera la culpa. se dejó engatusar, le hicieron brujería, magia negra, cualquier cosa… Y la realidad es que es el hombre quien tiene que tener la responsabilidad”, compartió ante sus compañeras.

Seguir leyendo:

• Adamari López defiende a Alejandra Espinoza tras duras críticas por su delgadez

• Adamari López celebra los 11 años de su hija Alaïa con un conmovedor álbum de fotos

• Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, no quiere ir al Mundial