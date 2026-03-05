Adamari López celebra los 11 años de su hija Alaïa con un conmovedor álbum de fotos

Adamari López y Toni Costa dieron la bienvenida a su hija Alaïa en el 2015 y desde entonces, se han encargado de celebrar por todo lo alto cada uno de sus cumpleaños. Y este 2026 no fue la excepción, pues marca el onceavo año de vida de la pequeña.

Desde las primeras horas del pasado 4 de marzo, la presentadora del programa “Desiguales” se dio a la tarea de hacer de ese día uno muy especial, comenzando con un rico desayuno antes de acudir a la escuela y un presente cargado de significado: unos pendientes de la firma Neiman Marcus.

El momento quedó inmortalizado a través del perfil de Instagram de Adamari López, quien horas más tarde, conmovió a sus seguidores con una tierna publicación en la que hizo un recorrido por los momentos más destacados dentro de la vida de su hija.

La portada de su post dejó ver a una Alaïa recién nacida, mientras que el resto de imágenes retrataron las diversas celebraciones de cumpleaños que han transcurrido a lo largo de una década.

Junto a este marco fotográfico, Adamari López compartió un escrito en el que reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida la llegada de Alaïa Costa: “Has llenado de luz, alegrías y sonrisas mi vida. Eres una niña amorosa, con un corazón generoso y lleno de amor, inteligente, dulce, tierna, simpática, buena hija, estudiante, buena amiga“, comenzó la estrella de Univision.

En el texto, hizo mención de sus cualidades y la alegría que representa poder llamarse su mamá: “Me encanta ver la entrega que le pones a lo que haces y me sorprende tu amor por el deporte. Todos los días le doy gracias a Dios por darme la bendición de ser tu mamá y le pido que me dé muchos años para acompañarte, guiarte y verte crecer“, continuó.

La emotiva dedicatoria fue concluida con lo siguiente: “Te amo más de lo que podría expresar y tu comprender. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa”.

Toni Costa y su felicitación a Alaïa

El feliz papá tampoco se quedó atrás al momento de hacer mención de esta fecha especial. Al igual que su expareja, el bailarín español abrió el baúl de los recuerdos y dio una mirada a la infancia de su primogénita.

“Su primer año en fotos, lindos recuerdos para siempre, y hoy celebrando tu 11 cumpleaños“, expresó el también influencer.

El participante de “La Casa de los Famosos” concluyó diciendo: “Gracias a todos por sus comentarios y mensajes súper lindos, quien me conoce sabe de mi entrega como papá, amo serlo y soy el más afortunado por la hija que tenemos“.

