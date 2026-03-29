Trágico accidente en el Azteca le costó la vida a un aficionado antes del México vs. Portugal

La fiesta de reapertura del Estadio Banorte (Azteca) se vio ensombrecida por la muerte de un aficionado de aproximadamente 27 años que cayó de la zona de palcos a la parte exterior de las tribunas del lado norte del Coloso de Santa Úrsula en un accidente debido al aparente estado de ebriedad del occiso.

De acuerdo a la tarjeta de información de la SSCDF, la víctima que aparentemente se llamaba Raúl perdió el equilibrio en la rampa de acceso a los palcos debido a su estado inconveniente por al abuso del alcohol y aparentemente le impidió poder mantener el equilibrio para caer en una altura de casi 40 metros que le cortó la existencia de forma inmediata.

AFICIONADO EBRIO se MATA en el ESTADIO AZTECA

Un aficionado q acudió al juego de @miseleccionmx vs @selecaoportugal, y q estaba en la zona de palcos, intentó bajar del 2º al 1er nivel por la parte externa, pero cayó y se mató.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya trabajan en el punto. pic.twitter.com/zvyy8uUy6t — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 29, 2026

En el reporte policiaco, el accidente ocurrió en la zona de palcos, específicamente en el marcado con el número 51 en donde el hoy occiso estaba presumiblemente en estado de ebriedad y quiso descender del segundo al primer nivel saltando por la parte externa, pero su misma condición le impidió conseguir su propósito y cayó al vacío con el trágico resultado de su fallecimiento.

Versiones de personal de seguridad del estadio señalan que la caída se habría extendido hasta el área de estacionamiento, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia dentro del recinto.

La movilización de las fuerzas de seguridad

Al dar la voz de alarma por el lamentable accidente, de inmediato efectivos de la Policía Auxiliar de la CDMX y servicios médicos de una empresa particular llegaron a la zona del siniestro para tratar de hacer la primera valoración de la víctima, donde se percataron de que ya no contaba con signos vitales.

De esta forma se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos, pero restando los estudios pertinentes para conocer las causas de su determinación, pero de antemano, por las versiones extraoficiales de los testigos, todo se trató de un lamentable accidente al no poder alcanzar de lado a lado la zona de palcos, cayendo al vacío e impactando su humanidad con el concreto del piso en una muerte en primera instancia valorada como instantánea.

Comienza mal la reapertura del estadio azteca,estadio Banorte



Tragedia en el Estadio Banorte una persona pierde la vida antes de que comenzará el partido



La fiesta del futbol en la Ciudad de México se tiñó de tragedia. La tarde del sábado 28 de marzo, mientras miles de… pic.twitter.com/TA13YwpS87 — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) March 29, 2026

El área fue acordonada por personal de seguridad mientras el cuerpo fue cubierto, en espera de las autoridades ministeriales. Posteriormente, se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, que enviaron personal para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

Después de transcurrido un tiempo, la víctima fue identificada como Adrian de 27 años, quien cayó desde los palcos 51 y 52 del estadio, por lo que personal de Policía Auxiliar, con apoyo de una unidad médica de la empresa particular SURI, realizó la valoración de la víctima.

Un aficionado en estado de ebriedad murió en el Estadio Azteca, intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa y se cayó hasta la planta baja.



Hay gente que no valora la vida.



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Al lugar acudió personal de la Coordinación de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo, quienes de inmediato realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro.

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