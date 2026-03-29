Aguirre aplaude “pantalones” de México, que obtiene el 0-0 contra Portugal

La selección mexicana sobrevivió este sábado al acoso de un Portugal superior y empató 0-0 en el amistoso que se disputó en la reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, tras su remodelación.

Los portugueses, quintos de la clasificación mundialde la FIFA, dominaron de mitad de cancha para adelante y detuvieron a los delanteros mexicanos, aunque no pudieron reflejarlo en el marcador en un magno escenario en el cual se inaugurará la Copa del Mundo el 11 de junio con el partido México vs. Sudáfrica.

“Creo que estos jugadores pasaron esta prueba de fuego. Hay que tener pantalones, que el jugador no se esconda y al final estos jugadores no se escondieron ante un equipo top como es Portugal”, afirmó Javier Aguirre, seleccionador de México.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, durante el himno nacional de su país antes del partido amistoso contra Portugal en el Estadio Banorte. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

En la mitad inicial del juego, Portugal estuvo cerca de sacar provecho de un despiste de la defensa mexicana en el minuto 12, pero el guardameta José Raúl Rangel apareció a tiempo y detuvo a Bruno Fernandes.

El cuadro del seleccionador español Roberto Martínez se sintió cómodo en la cancha, atacó por las bandas y en el 26 dejó ir la oportunidad de tomar ventaja con un remate de Gonçalo Ramos al poste.

A un ritmo lento, los portugueses mantuvieron el dominio; tuvieron a su favor la posesión de la pelota 61-39, mas carecieron de puntería. En el 45+2 Samuel Costa disparó desde atrás y ‘Tala’ Rangel se quedó con la pelota.

Roberto Alvarado, de la selección de México, barre por delante del portugués Nuno Mendes durante el duro juego amistoso realizado en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Portugal domina, pero México tuvo una oportunidad

En la segunda mitad los dos equipos hicieron numerosos cambios; el juego aumentó en el ritmo, aunque sin llegadas a las áreas.

Liderado por Vitinha en la mitad de la cancha, Portugal presionó y fue mejor en la segunda parte, pero el Tri aguantó bien.

En el minuto 78, Aguirre envió a la cancha al delantero Armando González, quien cambió la dinámica del Tri y en el 80 estuvo a punto de vencer al guardameta Rui Silva, con un cabezazo a pase de Julián Quiñones.

Frustrados, los hinchas mexicanos entonaron el grito homofóbico que suelen emitir, sin que ni el árbitro ni las autoridades intervinieran. Subieron el audio del estadio y así taparon la ofensa.

Como parte de su adiestramiento para el Mundial, en el que es candidato a disputar el título, Portugal enfrentará el martes a Estados Unidos y México jugará ante Bélgica, que goleó este sábado por 2-5 a los estadounidenses.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa en una suite el partido entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, en el cual se inaugurará la Copa del Mundo. Crédito: Alexis Chavez | Imago7

Aguirre aplaude carácter, pero menciona falta de la pelota

Aguirre destacó el carácter mostrado por sus elementos, y recordó que tiene que buscar opciones ante las múltiples lesiones de sus estelares.

“Hay mucha gente lesionada. Tenemos 12 lesionados, pero creo que el equipo respondió en este partido. Tuvimos desajustes, pero me voy satisfecho porque generamos un par de opciones al frente, aunque nos faltó tener más la pelota”.

El ‘Vasco’, por otra parte, se mostró satisfecho con la presentación de Álvaro Fidalgo, español naturalizado, y la actualización de José Raúl Rangel en la portería.

“Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo. Rangel está obteniendo confianza, aún le falta mejorar en los despejes”, concluyó Aguirre.

Alineaciones de México y Portugal

México: José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo (Everardo López, m.78); Erik Lira (Armando González, m.78), Obed Vargas (Carlos Rodríguez, m.46), Álvaro Fidalgo, (Erick Sánchez, m.60), Brian Gutiérrez (Julián Quiñones, m.46), Roberto Alvarado (Richard Ledezma, m.60); Raúl Jiménez (Germán Berterame, m.60). Seleccionador: Javier Aguirre.

Portugal: Rui Silva; Antonio Silva (Tomás Araújo, m.46), Samuel Costa (Vitinha, m.46), Renato Veiga; Nuno Mendes (João Cancelo, m.46); Matheus Nunes (Diogo Dalot, m.46), Bruno Fernandes (Trincao, m.81), Rúben Neves (João Neves, m.46); Gonçalo Ramos (Paulinho, m.64), João Félix (Gonçalo Guedes, m.46), Francisco Conceição (Pedro Neto, m.46). Seleccionador: Roberto Martínez.

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