Estados Unidos recibe cinco goles en derrota ante Bélgica a solo tres meses del Mundial

El anfitrión preocupa. Una prueba exigente dejó al descubierto las dificultades actuales de la selección de Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino cayó 5-2 frente a Bélgica en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, en un amistoso que formaba parte de su preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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El encuentro, además, marcó el debut de la camiseta que el conjunto estadounidense utilizará en el torneo. Sin embargo, el estreno quedó opacado por un resultado que evidenció la diferencia entre ambos equipos, especialmente en la segunda mitad.

El marcador no comenzó en contra para los locales. En el minuto 39, Weston McKennie aprovechó una jugada a balón parado para abrir el marcador tras un tiro de esquina. La ventaja duró poco. Apenas seis minutos después, Zeno Debast igualó con un remate de larga distancia que dejó sin opciones al portero Matt Turner.

La igualdad al descanso no reflejó lo que ocurriría tras la reanudación. Bélgica, bajo la dirección de Rudi García, tomó el control del partido y transformó ese dominio en goles.

Reacción belga y dudas en defensa

El inicio del segundo tiempo fue determinante. Amadou Onana marcó el 2-1 y poco después Charles De Ketelaere amplió la ventaja desde el punto penal. En ese tramo, Estados Unidos no logró contener los avances rivales ni recuperar el control del juego.

La diferencia siguió creciendo con la aparición de Dodi Lukebakio. El atacante anotó el cuarto gol con un disparo curvado que se coló en la escuadra apenas seis minutos después de ingresar al campo. Más adelante, en el minuto 82, firmó su segundo tanto de la noche con un remate raso que superó al arquero en el primer poste.

Con el 5-1 en el marcador, el dominio de Bélgica era evidente. Estados Unidos logró descontar en el minuto 87, cuando Patrick Agyemang anotó tras una asistencia de Ricardo Pepi, aprovechando un error defensivo rival.

El amistoso formó parte de una serie de encuentros programados por el equipo estadounidense ante rivales de alto nivel. La intención era medir su rendimiento de cara al Mundial que se jugará en su propio territorio, junto a México y Canadá. En ese torneo, Estados Unidos compartirá grupo con Australia, Paraguay y una selección que llegará desde la repesca.

El calendario de preparación continuará en los próximos días con otro compromiso de alta exigencia, esta vez frente a Portugal. Por su parte, Bélgica se medirá ante México el 31 de marzo en Chicago.

La derrota se produce poco después de que Pochettino manifestara su ambición de competir por el título. “¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros?”, expresó el viernes. “Necesitamos creer de verdad que podemos lograrlo. Necesitamos soñar”.

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