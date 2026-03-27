Pochettino dice a jugadores del USMNT que sueñen con ganar el Mundial

La idea de conquistar una Copa del Mundo no es habitual en el discurso de la selección de Estados Unidos, pero Mauricio Pochettino decidió instalarla desde el inicio de su ciclo. El entrenador argentino planteó a sus jugadores un objetivo ambicioso, con un mensaje que busca cambiar la mentalidad del grupo antes de los próximos compromisos internacionales.

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“¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros?”, expresó el viernes, según citó AP. “Necesitamos creer de verdad que podemos lograrlo. Necesitamos soñar”.

El planteamiento no surgió únicamente ante los medios. El técnico ya había compartido esa visión con el plantel durante la concentración de esta semana, en la antesala de los amistosos frente a Bélgica y Portugal. Para Pochettino, la convicción interna es el primer paso para competir en un torneo de esa magnitud.

Estados Unidos se prepara para disputar la Copa del Mundo en casa, como uno de los países anfitriones junto a México y Canadá. En ese contexto, el equipo llegará como cabeza de serie, lo que le permitirá evitar a las selecciones más fuertes en la fase inicial del torneo.

Historia, formato y el desafío por delante

El recorrido del equipo estadounidense en los Mundiales muestra antecedentes limitados en instancias decisivas. No alcanza las semifinales desde 1930 y su última presencia en cuartos de final se remonta a 2002.

En ediciones recientes, fue eliminado en octavos en 2010, 2014 y 2022, quedó fuera en fase de grupos en 2006 y ni siquiera logró clasificar en 2018.

A pesar de esos antecedentes, el actual entrenador considera que el contexto puede jugar a favor. Pochettino, quien asumió el cargo a finales de 2024 tras reemplazar a Gregg Berhalter, señaló la mentalidad como un factor clave dentro del grupo.

El formato del próximo Mundial también introduce cambios. Con la expansión a 48 selecciones, avanzarán los dos mejores equipos de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.

Estados Unidos debutará el 12 de junio frente a Paraguay en Inglewood, luego se medirá con Australia en Seattle y cerrará la fase de grupos ante Turquía o Kosovo nuevamente en Inglewood.

Para Pochettino, más allá de estadísticas o antecedentes, el enfoque está puesto en la conexión con la afición y la confianza interna. “Necesitamos transmitir la energía adecuada y las buenas emociones a la gente, para que realmente crean en nosotros y nos apoyen, sin duda”, afirmó.

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