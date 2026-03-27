Selección de Irán protesta por víctimas de misiles

La selección de fútbol de Irán utilizó un partido amistoso internacional para enviar un mensaje fuera de lo deportivo. Antes de enfrentar a Nigeria en Turquía, los jugadores protagonizaron un gesto simbólico en memoria de las víctimas de un ataque con misiles ocurrido semanas atrás en su país.

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Durante la ceremonia del himno, los futbolistas colocaron pequeñas mochilas escolares de colores rosa y morado frente a ellos. La acción estuvo acompañada por el uso de brazaletes negros, en señal de duelo por los fallecidos desde el inicio del conflicto.

El encuentro se disputó en Antalya y terminó con victoria de Nigeria por 2-1. Más allá del resultado, el momento previo al partido concentró la atención, ya que el equipo iraní buscó visibilizar la tragedia ocurrida el 28 de febrero, cuando más de 165 personas murieron tras el impacto de un misil en una escuela primaria del sur del país. La mayoría de las víctimas eran niños.

La selección iraní de fútbol apareció con mochilas escolares durante el himno previo a un amistoso frente a Nigeria, en homenaje a las niñas del colegio de #Minab, asesinadas en el reciente bombardeo del #EjeAgresorEpsteiniano pic.twitter.com/xjvMK80mli — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 27, 2026

El ejército estadounidense indicó que mantiene una investigación en curso y afirmó que no atacaría a civiles. El hecho ha sido cuestionado por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.

Tensiones políticas y dudas sobre el Mundial

El contexto internacional también rodea la participación de Irán en la próxima Copa del Mundo. El torneo será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, pero la presencia del equipo iraní aún genera incertidumbre.

Las autoridades iraníes han manifestado que no buscan boicotear la competición, aunque consideran inviable disputar partidos en territorio estadounidense debido a las tensiones derivadas de acciones militares. En ese escenario, el embajador de Irán en México aseguró que se solicitó a la FIFA trasladar los encuentros programados en Estados Unidos hacia suelo mexicano.

Desde el organismo rector del fútbol, su presidente Gianni Infantino rechazó esa posibilidad. “se lleve a cabo según lo programado”, afirmó al referirse al desarrollo del torneo.

En paralelo, surgieron otras situaciones vinculadas al entorno del equipo. El poder judicial iraní advirtió sobre la posible confiscación de bienes del futbolista Sardar Azmoun, en medio de medidas dirigidas a figuras públicas consideradas críticas del gobierno.

El partido ante Nigeria, planteado como preparación para el Mundial, terminó convirtiéndose en un escenario para expresar duelo y preocupación. La selección iraní tiene previstos tres encuentros de fase de grupos en junio en Estados Unidos, aunque su participación definitiva no ha sido confirmada.

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