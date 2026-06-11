Trump amenaza tomar control de Washington D.C. si Janeese Lewis George gana las primarias demócratas

El presidente Donald Trump volvió a colocar en el centro del debate nacional el futuro de la autonomía de Washington D.C. al sugerir que el gobierno federal podría asumir un mayor control sobre la capital del país si la concejal Janeese Lewis George, una de las principales aspirantes en las primarias demócratas para la alcaldía, resulta vencedora en la contienda electoral.

Las declaraciones fueron realizadas el jueves desde el Despacho Oval durante una conferencia de prensa en la que Trump fue cuestionado sobre el ascenso político de Lewis George, una figura identificada con el ala progresista del Partido Demócrata y cuya campaña ha sido comparada por algunos observadores con la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Ante la posibilidad de que la concejal obtenga la nominación demócrata y posteriormente la alcaldía, Trump expresó su rechazo y dejó abierta la puerta a una intervención federal más amplia en la administración de la ciudad.

“Tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal. No lo vamos a tolerar”, declaró el mandatario, en una advertencia que rápidamente provocó reacciones de líderes locales y aspirantes al gobierno de la capital.

A reporter in the oval office compared DC mayoral candidate Janeese Lewis George to Zohran Mamdani and President Trump said if she were to win:

"Maybe we take back Washington and run it on a federal basis. We won't put up with it." pic.twitter.com/Gvrs7RctSn — Spencer Allan Brooks (@SpencerSays) June 11, 2026

Crece la tensión entre la Casa Blanca y las autoridades locales

Las palabras del presidente reavivaron una disputa que se ha intensificado desde 2025, cuando la administración Trump asumió temporalmente el control de la Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo una disposición contemplada en la Ley de Autonomía de 1973. En ese momento, la Casa Blanca justificó la medida como parte de una estrategia para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en la ciudad.

La intervención incluyó además el despliegue de la Guardia Nacional y la presencia de agentes federales de distintas dependencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque la legislación limita ciertas facultades federales a períodos específicos de emergencia, la presencia de fuerzas federales en la capital ha continuado siendo motivo de controversia.

Trump defendió nuevamente esa estrategia al asegurar que Washington se ha convertido en una ciudad más segura y al destacar los proyectos de rehabilitación urbana impulsados por su gobierno de cara a las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en 2026.

Sin embargo, autoridades locales han sostenido que los índices de criminalidad ya mostraban una tendencia a la baja antes de la intervención federal y han cuestionado la necesidad de ampliar el control de la Casa Blanca sobre los asuntos de la ciudad.

First on #TheFinal5 on #FOX5DC: DC mayoral candidate Janeese Lewis George condemns the President's threats to DC's home rule if she wins next week's primary, calling federal takeover attempts an attack on democracy. pic.twitter.com/a6RipkQdMs — Jim Lokay (@Lokay) June 12, 2026

Candidatos demócratas responden a las amenazas

Lewis George respondió con dureza a las declaraciones presidenciales y calificó la advertencia como una amenaza directa contra la voluntad de los votantes del Distrito de Columbia. En un comunicado, la concejal sostuvo que los residentes de Washington tienen el derecho de elegir libremente a sus autoridades y afirmó que la autonomía local no debe depender de las preferencias políticas del gobierno federal. También reiteró su oposición a las políticas migratorias impulsadas por Trump y prometió enfrentar cualquier intento de limitar la capacidad de autogobierno de la ciudad.

Otro de los aspirantes demócratas, Kenyan McDuffie, también criticó los comentarios del presidente. El político aseguró que corresponde exclusivamente a los habitantes de Washington decidir quién dirigirá la ciudad y prometió defender la autonomía local frente a lo que calificó como excesos del movimiento MAGA.

Las encuestas más recientes muestran a Lewis George entre las favoritas para ganar las primarias demócratas, impulsada por un discurso centrado en la vivienda asequible, la educación pública y la oposición a las políticas de Trump. Su crecimiento coincide con un momento de descontento hacia la actual alcaldesa, Muriel Bowser, quien ha enfrentado críticas de sectores progresistas por su relación con la Casa Blanca.

Aunque cualquier intento de modificar el esquema de autogobierno de Washington requeriría la participación del Congreso, las declaraciones de Trump han intensificado una discusión de fondo sobre el equilibrio de poder entre el gobierno federal y la capital estadounidense, un tema que podría convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña electoral en los próximos meses.

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