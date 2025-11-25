Alcaldesa de Washington opta por alejarse de Donald Trump y descarta la idea de buscar reelegirse

Consciente de la desgastante relación que le aguardaría con el presidente Donald Trump constantemente presionándola por ser demócrata, Muriel Elizabeth Bowser, alcaldesa de Washington D.C., decidió no buscar reelegirse una vez que concluya su gestión el año entrante.

Después de tres mandatos consecutivos al frente la capital del país, la afroamericana de 53 años no desea seguir adelante y anticipadamente les despeja el camino a otros miembros del Partido Demócrata dispuestos a luchar en contra de sus adversarios en las próximas elecciones.

Durante su administración, Muriel Bowser enfrentó al menos dos grandes eventos complejos de atender: las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd, en el verano de 2020; y la toma del Capitolio, el 6 de enero de 2021, cuando un grupo de personas trató de impedir el reconocimiento del triunfo del expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

No obstante, el mayor desafió para alcaldesa parece haber sido el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, pues su trabajo todavía no ha logrado resultar satisfactorio para el conservador de 79 años.

De hecho, uno de los grandes problemas que le atribuyen está relacionado con la presunta falta de respuesta ante el incremento de la delincuencia e inseguridad visto a través de los ojos del mandatario de la nación.

Muriel Bowser asegura que la presencia de la Guardia Nacional ha logrado aportar muy poco para disminuir los índices delictivos en la capital del país. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Por ello, desde que Trump desplegó a la Guardia Nacional en las calles de Washington D.C., la guerra de descalificativos entre la demócrata y el republicano no ha cesado.

Previendo que su situación pudiera empeorar a medida que el magnate neoyorquino pretenda ejercer mayor control de la capitalm Muriel Bowser compartió un video en redes sociales anticipando el final de su etapa como alcaldesa.

“Ha sido el honor de mi vida ser su alcaldesa, pero hoy, con gran agradecimiento, anuncio que no buscaré un cuarto mandato. Sé que hemos sentado las bases para que otros sigan construyendo sobre ellas”, expresó.

De esta manera, la vía demócrata queda despejada para que Kenyan McDuffie y Janeese Lewis George compitan por la candidatura.

No obstante, la todavía alcaldesa Bowserse se rehúsa a decir a cuál de los dos apoyaría.

