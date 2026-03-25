ICE fue alertada por TSA de mujeres inmigrantes antes de su arresto en el aeropuerto de San Francisco

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron alertados por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) antes del arresto de dos mujeres inmigrantes la noche del domingo 22 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO).

Angelina López-Jiménez, de 41 años, se encontraba junto a su hija, Wendy Godínez-López, en la terminal aérea para tomar un vuelo a Miami con el propósito de visitar a un familiar.

Sin embargo, cuando las dos mujeres se dirigían a la puerta de embarque, fueron abordadas por dos agentes federales de inmigración, quienes las detuvieron ante la mirada de decenas de personas que se encontraban en el aeropuerto.

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Algunos testigos grabaron el violento arresto, con los agentes de ICE intentando esposar a la mujer, quien estaba de rodillas llorando delante de su hija.

TSA comparte datos con ICE, según documentos

Según documentos gubernamentales obtenidos por “The New York Times”, se explican los acontecimientos previos al arresto de López-Jiménez por los agentes de ICE.

Los documentos muestran que la TSA comparte con funcionarios de ICE los nombres y las fechas de nacimiento de viajeros que, según se cree, han sido expulsados del país por orden judicial, lo que ayuda a los agentes federales a arrestar a inmigrantes indocumentados en los aeropuertos.

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Angelina, originaria de Guatemala, y su hija Wendy fueron señaladas por funcionarios de TSA desde el viernes cuando aparecieron en la lista de pasajeros de un vuelo de San Francisco a Miami programado para el domingo, por lo que alertaron a los agentes de ICE, según muestran los documentos.

De acuerdo con el congresista John Garamendi, López-Jiménez y su hija residían en el condado de Contra Costa, en el extremo oriental del Área de la Bahía de San Francisco. La hispana no tenía antecedentes penales, aunque ingresó al país sin documentos migratorios.

Garamendi aseguró que el arresto de López-Jiménez era el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Donald Trump detenía a madres y niños en lugar de dirigir los controles migratorios hacia delincuentes peligrosos.

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El congresista también reprobó que la TSA compartiera información de los pasajeros con ICE y mencionó que el intercambio de datos parecía estar presente en toda la administración Trump, lo que pone en riesgo la información personal.

“Lo realmente importante aquí es cómo se utilizan las bases de datos. Una madre y su hija son detenidas y, en 36 horas, son enviadas a Guatemala”, declaró Garamendi en una entrevista con “The New York Times”.

En la mira del gobierno desde 2018

Según los documentos federales, la mujer guatemalteca fue identificada por el gobierno desde el primer mandato de Trump, el 27 de abril de 2018, cuando agentes de Aduanas y Protección Fronteriza la descubrieron a 14 millas (22 kilómetros) del punto de entrada en San Luis, Arizona.

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Los agentes determinaron que la madre y la hija se encontraban sin documentos legales en el país, por lo que las llevaron a un centro para fotografiarlas, tomarles sus huellas dactilares y obtener información biográfica. Se les entregó una citación judicial para un proceso de deportación y fueron liberadas.

En los documentos se muestra que López-Jiménez acudió a algunas citas, pero a otras no. El 8 de mayo de 2019, un juez de inmigración ordenó su deportación en una audiencia a la que no asistió.

No se supo nada más de la mujer guatemalteca y de su hija, hasta la noche del domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

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A las 9:30 p.m., los dos agentes de ICE, enterados de que planeaba viajar a Miami, la encontraron en las puertas de embarque. La madre portaba dos pasaportes guatemaltecos y los entregó a petición de un agente, quien confirmó que se trataba de la mujer cuya deportación se ordenó en 2019.

Los agentes le indicaron a López-Jiménez que los siguiera hasta la terminal internacional, pero, en un momento, la mujer intentó huir, por lo que los agentes la alcanzaron y la sometieron.

Cuando los oficiales intentaron esposarla, la mujer se retorció y lloró, por lo que únicamente lograron esposarle una muñeca, mientras decenas de personas, algunas de ellas grabando con sus celulares, presenciaban el incidente.

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Agentes de la policía de San Francisco respondieron a una llamada al 911 y establecieron un perímetro de seguridad entre los agentes de ICE y las personas. Según los documentos, López-Jiménez fue puesta en una silla de ruedas y se la llevaron.

La acción que ocurrió el domingo en SFO no formaba parte del despliegue de agentes de ICE en aeropuertos, ordenado por la administración Trump, para cubrir la ausencia de oficiales de la TSA ante el cierre parcial del gobierno.

Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que López-Jiménez y su hija eran inmigrantes indocumentadas, que tenían órdenes de deportación definitivas y que se habían resistido al arresto.

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El lunes, López-Jiménez y su hija fueron enviadas a McAllen, Texas, y la mañana de este martes fueron registradas en un vuelo con destino a Guatemala que partió desde el Aeropuerto Internacional del Valle, en Harlingen, Texas.

Se desconoce si la mujer hispana tenía conocimiento de que ella y su hija estaban sujetas a una orden de deportación.

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