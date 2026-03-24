Trump pide a agentes del ICE no usar mascarillas en aeropuertos

El presidente Donald Trump solicitó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no utilicen mascarillas mientras colaboran en labores de apoyo dentro de los aeropuertos del país, en un contexto marcado por el cierre parcial del gobierno federal y el creciente caos en el transporte aéreo.

A través de una publicación en Truth Social, Trump señaló que, aunque respalda el uso de mascarillas por parte de los agentes cuando enfrentan situaciones de riesgo, considera importante que no las usen durante estas tareas específicas. “Agradecería enormemente que no usaran mascarillas cuando ayuden a nuestro país a salir del caos causado por los demócratas en los aeropuertos”, escribió.

La petición surge luego de que la administración anunciara el despliegue de agentes del ICE para reforzar las operaciones de seguridad en aeropuertos, en apoyo a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esta medida busca aliviar la presión sobre el personal de la TSA, que continúa trabajando sin recibir salario debido al cierre gubernamental iniciado el pasado 14 de febrero.

Impacto del cierre ha sido significativo

En las últimas semanas, pasajeros han reportado largas filas y retrasos en distintos aeropuertos del país, principalmente por la falta de personal. De acuerdo con datos oficiales, más de 400 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio de la crisis, lo que ha agravado la situación operativa. Incluso se ha advertido que algunos aeropuertos pequeños podrían verse obligados a cerrar si el conflicto político no se resuelve pronto.

Desde la Casa Blanca, el llamado “zar fronterizo”, Tom Homan, explicó que los agentes del ICE no sustituirán funciones especializadas como la revisión en rayos X, pero sí podrán asumir tareas complementarias. “Podemos brindar seguridad adicional y ayudar a agilizar las filas en los aeropuertos con mayores tiempos de espera”, afirmó en entrevista con CNN.

En la misma línea, autoridades de la TSA indicaron que el apoyo del ICE se centrará en labores como control de filas, gestión de multitudes y supervisión en carriles de salida. Estas acciones, aseguran, permitirán liberar a oficiales capacitados para tareas críticas.

Legisladores demócratas han manifestado su preocupación por la presencia de agentes migratorios en espacios de transporte civil, argumentando que no cuentan con la misma capacitación que el personal de la TSA. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que esta decisión podría empeorar la situación. “La presencia de agentes del ICE sin entrenamiento en nuestros aeropuertos es buscarse problemas”, señaló.

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