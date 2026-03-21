Trump advierte que ICE tomará seguridad aeroportuaria si demócratas no reabren DHS

El presidente Donald Trump amenazó con enviar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como personal de seguridad aeroportuaria para arrestar a inmigrantes si los demócratas no reabren el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser LIBRES y SEGUROS, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del ICE a los aeropuertos donde implementarán medidas de seguridad como nunca antes se ha visto, incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes irregulares que hayan ingresado a nuestro país”, escribió.

El mensaje del mandatario llega en un momento en que los aeropuertos de todo el país se enfrentan a una creciente presión en medio del cierre parcial del gobierno, que ha dejado a cerca de 50.000 empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) trabajando sin cobrar y ha llevado a un creciente absentismo y aumentos de los tiempos de espera.

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