Senado fracasa otra vez en aprobar financiamiento del DHS que llega casi al mes de cierre

Los republicanos en el Senado no lograron aprobar el proyecto de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que acumula casi un mes de cierre por falta de un acuerdo.

El proyecto no logró obtener una votación de procedimiento, con 51 votos a favor y 46 en contra, lejos de los 60 requeridos.

El senador demócrata John Fetterman (Pensilvania) fue el único de su bancada que votó a favor de impulsar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, contra el que está la mayoría de sus colegas.

Los demócratas presionan para obligar cambios en las violentas políticas migratorias de las oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), luego de los hechos en Minnesota, donde fueron asesinados Renee Good y Alex Pretti.

Esta fue la cuarta vez desde el 12 de febrero que los demócratas votaron a favor de bloquear la legislación sobre financiación, pero han presentado dos propuestas alternas.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), acusó a los demócratas de obstruir el diálogo con los negociadores de la Casa Blanca.

“Se han presentado ofertas en repetidas ocasiones, la más reciente de las cuales fue hace 13 días”, declaró Thune en el pleno. El líder republicano impulsó un plan integral a corto plazo.

“Apoyaría una resolución, que se presentará, para financiar no solo a la TSA, sino también a la Guardia Costera, la ciberseguridad, la CISA, la FEMA y otras agencias y departamentos de nuestro gobierno que son esenciales no solo para la seguridad nacional y la seguridad nacional, sino también para garantizar que las personas puedan transitar por nuestros aeropuertos”, expresó Thune.

Sin embargo, los republicanos no aceptaron una propuesta de agencia por agencia.

Demócratas acusan cerrazón republicana

Los demócratas del Senado, liderados por Chuck Schumer (Nueva York) han presentado dos proyectos para financiar las princiaples agencias del DHS, mientras continúan las negociaciones para hacer cambios en las políticas migratorias de ICE y CBP.

Esta tarde, los demócratas propusieron votar el financiamiento agencia por agencia para financiar funciones esenciales de seguridad nacional.

La senadora Jacklyn Rosen (Nevada) propuso financiar la Administración de Seguridad de Transporte (TSA), pero el senador republicano Bernie Moreno (Ohio) se opuso.

El senador Andy Kim (Nueva Jersey) propuso financiar la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el republicano Roger Marshall (Kansas) se opuso.

Mientras, el senador Chris Murphy (Connecticut) propuso financiar la Guardia Costera, pero y el republicano Eric Schmitt (Missouri) se opuso.

Los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, ambos de California, propusieron financiar FEMA en total, y el senador James Lankford (Oklahoma) se opuso.

“Los republicanos no deberían tomar como rehenes a otras agencias, y a millones de estadounidenses como rehenes por sus posturas extremas sobre ICE, porque están respaldando el tipo de brutalidad que hemos visto”, criticó Schumer. “ICE no cambiará con un nuevo Secretario del DHS. Eso no será una excusa que podamos aceptar. No se puede arreglar una casa podrida con una nueva capa de pintura. Así que exigimos legislación. Y mientras trabajamos en esa legislación, podemos financiar todo lo demás”.

Mientras, las agencias del DHS enfrentan complicaciones de fondos, con reportes de que empleados de TSA dejarán de recibir sus pagos a partir de esta semana.

