ICE deporta a dos niñas ciudadanas de EE.UU.; juez ordena su regreso

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta una nueva controversia tras la deportación de dos niñas gemelas de 12 años que son ciudadanas estadounidenses. Un juez federal ordenó su regreso inmediato a Florida después de que las menores fueran enviadas a Guatemala junto con su madre, en un caso que ha reavivado el debate sobre los procedimientos migratorios y la protección de ciudadanos estadounidenses.

Las menores, nacidas en 2013 en Orlando, fueron trasladadas fuera del país luego de ser puestas bajo custodia de ICE mientras su madre acudía a una cita migratoria. De acuerdo con documentos judiciales, el caso fue presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Florida, donde el juez federal Gregory A. Presnell ordenó que las niñas regresen de inmediato a Estados Unidos.

La petición fue presentada por su abuela, Sonia García Valles, quien solicitó un recurso de habeas corpus alegando que las menores habían sido detenidas y trasladadas de manera ilegal.

Según los documentos presentados ante el tribunal, las niñas estaban esperando con su abuela en el estacionamiento de una instalación de ICE el pasado 9 de marzo, mientras su madre, Marly Carolina Morataya Zepeda, asistía a una cita con autoridades migratorias.

Confusión sobre la política de “unidad familiar”

De acuerdo con el expediente judicial, un agente de ICE pidió a la abuela y a las niñas que se acercaran a la entrada del edificio. En ese momento, las menores fueron colocadas bajo custodia bajo una política conocida como “unidad familiar”, que en algunos casos permite que los hijos de personas deportadas viajen con sus padres fuera del país.

Posteriormente, el tribunal emitió una orden temporal que impedía que las niñas fueran trasladadas fuera del distrito judicial mientras se revisaba el caso. Sin embargo, para ese momento las menores ya habían sido enviadas en un vuelo hacia Guatemala junto con su madre.

Durante una audiencia judicial, la directora interina de la oficina de campo de ICE, Kellei Walker, declaró que los funcionarios creían estar aplicando correctamente la política que permite a los padres decidir si sus hijos permanecen en Estados Unidos o viajan con ellos tras una deportación.

No obstante, los registros judiciales indicaron que existía documentación previa que señalaba una decisión diferente.

“Los documentos indican que el 25 de febrero de 2026 la madre había presentado un formulario indicando que deseaba que las niñas permanecieran en Estados Unidos bajo el cuidado de su abuela”, escribió el juez Presnell en su resolución.

La funcionaria reconoció ante el tribunal que pudo haber existido confusión respecto a la decisión final de la madre sobre el destino de sus hijas.

Orden judicial para su regreso

En su decisión, el juez ordenó a las autoridades federales facilitar el regreso inmediato de las menores a Florida y cubrir los costos del traslado desde Ciudad de Guatemala hasta el Aeropuerto Internacional de Orlando.

La orden establece que el vuelo debe incluir servicios especiales para menores no acompañados y que, una vez en Estados Unidos, las niñas deben ser entregadas a su cuidadora designada.

Además, el tribunal ordenó la devolución de los pasaportes y pertenencias personales de las menores, así como la prohibición de que sean detenidas nuevamente por autoridades federales.

La demanda presentada ante el tribunal nombra como demandados a la fiscal general Pam Bondi, a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y al director interino de ICE, Todd M. Lyons.

El fallo también menciona que el padre de las niñas, Antony Teo García, presuntamente es residente permanente legal. Sin embargo, el tribunal señaló que no está claro por qué las autoridades migratorias indicaron a las menores que no podían permanecer con él.

“No está claro por qué el personal de ICE supuestamente les dijo a las peticionarias que ‘no podían quedarse con su padre’”, escribió el juez Presnell.

Por ahora, el tribunal federal continúa supervisando el cumplimiento de la orden que exige el regreso inmediato de las niñas.

Sigue leyendo: