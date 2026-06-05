“Mami, no siento mis pies”

Los médicos que atienden a Richard Víctor Romero, de 17 años, le dan apenas un 1% de posibilidades de que pueda volver a caminar, tras el trágico incidente del 11 de mayo, cuando a él, y a su padre, les cayó encima una pesada rama de una palmera seca, en el 462 de la calle 20 de Los Ángeles.

“Mamá no siento mis piernas, ¿Podré volver a caminar?”, son las frases que más repite el joven latino desde su cama en el hospital donde se encuentra internado, y para quien los sueños de ser propietario de una empresa de construcción parece que se han derrumbado.

El 11 de mayo, Mario Víctor Romero y su hijo Richard visitaban a un amigo que tiene su domicilio entre la calle Trinity y la Avenida Maple donde cayó la palmera seca y podrida, según describieron los abogados Luis y Michael Carrillo, representantes de la familia Romero.

Los abogados hicieron la entrega de un reclamo formal a la ciudad de Los Ángeles, como preludio de una demanda civil monetaria y reclamo por daños y perjuicios.

“No estuviéramos aquí si esta alcaldía y su equipo hubieran buscado los árboles que se estaban pudriendo y estaban a punto de caer”, dijo el abogado Luis Carrillo, durante una rueda de prensa en las escalinatas del Ayuntamiento.

Mario Víctor Romero (der.) también sufrió lesiones por la caída de un árbol en L.A. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Ese árbol pesado [la palmera] le cayó a Richard Víctor Romero y ahorita está en una cama recuperándose y los médicos no saben si va a caminar o no”, agrego. “La familia quiere justicia. Una forma de justicia es saber si ellos ahora sí van a cuidar los árboles”.

Richard Víctor Romero sigue hospitalizado. Ha tenido cuatro cirugías.

Mario Víctor Romero, el padre del menor informó que el día de la tragedia fue a visitar a un amigo, a quien le prestaría una soldadora. “Yo nomás oí el sonido y la palma se vino contra nosotros”, dijo. “Aventé a mi hijo para un lado y también me tiré al piso, Casi nos mata a los dos.; yo terminé golpeado de la cintura y del hombro, y aun siento dolor”.

El afligido progenitor describió que no ha tenido valor para ir al hospital.

“Me siento muy mal por mi hijo. No puedo verlo así como está”, dijo Mario Víctor. “Lo que pido es justicia para él”.

“Su hijo sigue sufriendo en el hospital. Ha tenido cuatro operaciones desde la fecha [11 de mayo] y sigue sufriendo”, agrego el abogado Luis Carrillo. “Esta familia [Romero] no debe de estar sufriendo como están ahora mismo, pero siguen sufriendo porque la ciudad está enfocada más en la alcaldía y todos los empleados”.

Añadió que, en vez de estar pensando en la comunidad, cualquier árbol o palma de la calle que puede caer encima de menores como en el caso de Mario Víctor y su hijo, la ciudad debería responder a asuntos de seguridad en las comunidades.

Críticas a la alcaldesa Karen Bass

En febrero, la alcaldesa Karen Bass publicó en su cuenta de Facebook que “el mantenimiento de los árboles es una parte rutinaria de la labor de mantener las calles de Los Ángeles seguras y accesibles.

A lo largo de Vermont Avenue, cerca de Exposition Park, la poda de árboles contribuye a crear un corredor más seguro y accesible, mientras la ciudad se prepara para los próximos grandes eventos, la Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos.

Imágenes del árbol que cayó y causó graves lesiones a Richard Romero y a su padre. Crédito: Abogados Carrillo | Cortesía

A dicha publicación de la “Mejora de los corredores olímpicos y paralímpicos” le llovieron críticas por todas partes de los angelinos.

“No hacen mantenimiento de árboles en ningún otro lugar de la ciudad. Ni reparan las aceras”, escribió Michele Duarte Kilroy.

“¿Podríamos abordar y darles color a todas las vías principales con calles enlucidas con árboles? También hay muchas calles que necesitan reparaciones/reasfaltado. La calle de Fox Avenue debería tener una prioridad alta”, expresó David Eckert.

“Deberían venir a San Pedro y ver cómo los pavimentos están levantados por los enormes árboles. Ni siquiera pueden empujar un cochecito o un andador, sin salir a la calle y rodear los coches estacionados. Es triste.”, comentó Pauline Looney Kuckowicz.

Por su parte, Ronald Alper estableció: “Cada árbol en esta ciudad debería recortarse a 8 pies. Cada acera en esta ciudad debería estar segura y reparada”.

Se supone que la Oficina de Servicios Viales (StreetsLA) gestiona más de 660,000 árboles urbanos y vías públicas en la ciudad de Los Ángeles.

Los residentes pueden reportar a la ciudad problemas tales como la poda de árboles, la remoción de árboles muertos, la reparación de baches y daños en las aceras.

Y, de acuerdo con datos de Streets LA, personal de la División de Silvicultura Urbana (SFD), entre el 24 y 30 de mayo de 2026, un total de 428 árboles fueron podados en la ciudad de Los Ángeles. No se plantó ninguno. Un total de 25 fueron removidos.

Del 1 de julio de 2025 al 3 de junio de 2026, a 24,445 árboles se les dio mantenimiento o fueron podados y se plantaron 228. Se removieron en total 1,306.

La oficina de la alcaldesa desvió las preguntas de La Opinión sobre el mantenimiento de árboles y palmeras hacia la oficina de la abogada de la ciudad, Hydee Feldstein-Soto, debido a que hay una demanda de por medio.

En respuesta al preludio de esta demanda, la oficina de la abogada de la ciudad dijo que: “En este momento, aparentemente, la ciudad no ha recibido la presunta demanda por la que se pregunta. Como asunto político, no comentamos sobre litigación pendiente o anticipada”.

Richard Romero ha sido sometido a mútiples cirugías y tratamientos desde el 11 de mayo. Crédito: Familia Romero | Cortesía

‘Se le rompió la espina dorsal’

Rosa Romero, madre del joven lesionado mencionó con lágrimas en los ojos que su hijo sigue postrado en una cama de hospital sin poderse mover.

“Quiero justicia para él por la negligencia de la ciudad. Se le cayó una palma encima cuando nunca tenía que haber sucedido eso”, indicó. “Yo no quiero que les pase a otras familias, a otros jóvenes por la negligencia de la ciudad que no cuida los árboles”.

“Ya se le rompieron sus sueños. él mismo me lo dice: “Mamá, ya no voy a volver a caminar. No siento mis pies. Él está sufriendo muchísimo en el hospital cuando nunca tenía que haber pasado eso. Él era un niño feliz joven. Él ayudaba a toda la familia. Ahorita está muy muy dañado física y mentalmente, porque este es un trauma muy grande para él”.

La madre de Richard Víctor Romero dio a conocer que su hijo ha sufrido por sangrados en el cerebro, además de las cuatro cirugías.

Rosa Romero, madre de Richard, narra el sufrimiento de su hijo hospitalizado desde el 11 de mayo.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Se le rompió su espina dorsal, su pierna, sus dedos. Ayer [miércoles] tuvo cirugía de sus pies porque sus dedos están todos quebrados. Él no tiene movimiento de la cintura para abajo. Es muy difícil todo esto para mi hijo, para mí y toda mi familia. Yo no quiero que otra familia sufra igual lo que estamos pasando nosotros. Solo quiero justicia para mi hijo. Me duele mucho ver a un hijo ahí tirado en la cama sin poderse mover. él tenía muchos sueños. él me decía mami, yo quiero ir al colegio, a la universidad, yo quiero ser un dueño de una empresa construcción”.

La familia Romero abrió una cuenta de GoFundMe para recibir ayuda y cubrir algunos de los costos médicos por la atención que requiere del joven latino: https://gofund.me/92ba2e080.