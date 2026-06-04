Resultados de las primarias en California podrían tardar días en conocerse

A pesar de que el recuento de votos de las primarias de California comenzó antes del día de las elecciones, el resultado de las distintas contiendas puede darse a conocer varios días después.

De acuerdo con un cronograma previamente establecido y autorizado, se darían a conocer los resultados preliminares desde la misma noche de las votaciones y en los días siguientes, pero sin saber quién es el ganador en la mayoría de las elecciones.

Se espera que la participación electoral en las primarias de este año supere el 30% de la que se registró en las elecciones primarias de mitad de mandato en 2022, impulsada por el gran interés que despierta la contienda para gobernador de California.

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De acuerdo con Ballot Tracker, hasta la mañana de este jueves se han contabilizado unos 6.5 millones de votos de los 23 millones de votantes registrados en California.

El recuento de todos los votos restantes puede tardar varios días, o incluso semanas, por lo que hay una incertidumbre sobre el candidato que obtuvo el mayor número de votos, sobre todo entre los que se registraron para la elección de gobernador de California.

De acuerdo con las leyes estatales, las papeletas que se enviaron por correo y que se reciban hasta una semana después y que tengan en el matasellos la fecha del día de la votación (2 de junio), van a ser contabilizadas.

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La noche del martes, los funcionarios electorales proporcionaron la primera tanda de resultados preliminares, que incluyó las boletas que llegaron por correo antes del día de las primarias.

En las siguientes horas, se incluyeron las boletas que se entregaron en centros de votación en los días previos a las elecciones.

Decenas de personas contabilizan los votos en el condado de Los Ángeles. Crédito: Jae C. Hong | AP

Hasta la mañana de este jueves, el republicano Steve Hilton encabezaba la contienda para gobernador de California con el 28% de los votos, seguido por los candidatos demócratas Xavier Becerra y Tom Steyer, con el 25% y el 20%, respectivamente.

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Con el sistema de primaria de California, los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre, independientemente de su partido.

Debido al gran número de papeletas que faltan por contabilizar, todavía no se puede confirmar que Hilton y Becerra sean los dos candidatos que se enfrentarán en noviembre para ocupar el cargo que actualmente ostenta Gavin Newsom.

“Lo más probable es que ganen Hilton y Becerra. Es totalmente posible que nos llevemos una sorpresa a medida que se vayan contando más votos“, declaró la profesora de ciencias políticas en Menlo College, Melissa Michelson, en una entrevista con la cadena Fox.

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Se tienen otras elecciones estatales que también se definirán en las elecciones generales de noviembre, como la vicegobernación, que tiene como candidatos principales a Josh Fryday, Fiona Ma y Gloria Romero.

El vicegobernador asume las funciones de gobernador cuando el mandatario estatal está enfermo o se encuentra fuera de California. También puede emitir votos decisivos en el Senado estatal y forma parte de los regentes de la Universidad de California.

Según la ley estatal, los funcionarios electorales del condado tienen hasta el 3 de julio para terminar el conteo de todas las boletas y deben certificar los resultados antes del 10 de julio.

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