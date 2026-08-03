Mujer hispana es arrestada tras homicidio en Long Beach

Una mujer hispana de 69 años fue arrestada después de que otra mujer fue encontrada muerta la noche de este sábado, informó el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD).

En un comunicado de prensa, se informó que Estela Jaramillo Rodríguez, residente de Long Beach, fue identificada por el LBPD como la sospechosa de cometer el homicidio.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales acudieron a las 7:26 p.m. a la cuadra 2600 de Grand Avenue, donde encontraron inconsciente a la víctima.

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Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Long Beach acudieron al lugar para intentar reanimar a la mujer inconsciente, pero comprobaron que había fallecido.

“Los detectives de homicidios acudieron al lugar de los hechos. La investigación preliminar indica que la sospechosa agredió físicamente a la víctima“, dijo el Departamento de Policía de Long Beach.

Jaramillo Rodríguez fue detenida cerca del lugar donde se cometió el homicidio.

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La mujer hispana fue ingresada en la cárcel de la ciudad de Long Beach acusada de asesinato, y permanece bajo custodia con una fianza de $2 millones de dólares.

El Departamento de Policía de Long Beach no ha revelado de forma pública la identidad de la víctima en espera de notificar a sus familiares, mientras que el homicidio se mantiene bajo investigación.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse con los detectives de homicidios Gamboa y Asato, del LBPD, al 562-570-7244.

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Para presentar denuncias de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por internet en su sitio web en este enlace.

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