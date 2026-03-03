Conductor fichado por atropello en que muere niña en Long Beach

Un hombre fue detenido y fichado por homicidio vehicular y por conducir bajo influencia (DUI) en un percance en el que murió una niña de cerca de dos años y lesionó a otros dos peatones la mañana de este lunes, informó el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD).

De acuerdo con un comunicado del LBPD, el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:30 a.m. de este lunes en la cuadra 400 de Maine Avenue.

🚨 News Release: Traffic Fatality – 400 Block of Maine Avenue



Read more⬇️https://t.co/N6yVm9wFda pic.twitter.com/gkuxQSCI1L — Long Beach PD (CA) (@LBPD) March 3, 2026

En el momento en que los oficiales llegaron al lugar, encontraron a tres peatones que habían sido atropellados por un vehículo.

Las tres víctimas fueron descritas por el LBPD únicamente como una menor de 20 meses, una niña de 12 años y una mujer de 45 años.

Los oficiales dieron los primeros auxilios a la pequeña de 20 meses y la trasladaron en un vehículo patrulla a un hospital local, donde más tarde fue declarada muerta, dijo el departamento de Policía de Long Beach.

A las otras dos víctimas también se les trasladó a un centro médico local, donde se reportaban en condición estable.

La policía de Long Beach no aclaró si había alguna relación familiar entre las tres víctimas del atropello.

De acuerdo con los investigadores del LBPD, el conductor de un Chevy Captiva 2013 estaba haciendo un giro cuando el vehículo retrocedió a gran velocidad, se salió de la carretera y se subió a la acera, golpeando a las tres mujeres.

El sospechoso, identificado posteriormente como Lamont Ivan Russell, de 55 años y residente de Long Beach, permaneció en el lugar a la espera de la llegada de los oficiales, quienes lo arrestaron.

Lamont Ivan Russell fue puesto bajo custodia de las autoridades acusado de homicidio vehicular, DUI y agresión, con una fianza de $335,000 dólares, dijo el LBPD.

“La velocidad, la distracción y la conducción bajo los efectos del alcohol parecen haber contribuido a esta colisión”, dijo el Departamento de Policía de Long Beach en su comunicado de prensa.

La identidad de la niña que falleció no fue revelada de forma inmediata por el LBPD a la espera de que el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles notifique a sus familiares.

Si alguna persona tiene información relacionada con este incidente, debe comunicarse con el detective Dougherty, del Departamento de Policía de Long Beach, al 562-570-7355.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet en su sitio web en este enlace.

