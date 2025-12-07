Sospechoso hispano arrestado tras mortal atropello en Long Beach

Un hispano fue acusado por presuntamente causar un accidente de atropello y fuga que ocurrió la madrugada de este domingo en Long Beach.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Isai Solís, de 28 años y residente de Lynwood.

News Release: Murder Investigation and Arrest- 1700 block of Newport Avenue



Read more ⤵️https://t.co/GJRANEmfAZ pic.twitter.com/6Xv0rbYPA5 — Long Beach PD (CA) (@LBPD) December 8, 2025

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) informó que, aproximadamente a la 1:47 a.m., oficiales acudieron a la cuadra 1700 de Newport Avenue por lo que inicialmente se reportó como un accidente de tráfico.

Cuando llegaron, las autoridades encontraron a un hombre inconsciente que estaba tendido sobre la avenida, por lo que le practicaron los primeros auxilios mientras llegaban los paramédicos del Departamento de Bomberos de Long Beach.

Pese a la atención de los servicios de emergencia, la víctima falleció en el lugar debido a las lesiones que sufrió por el atropello.

Detectives de homicidios se hicieron cargo del caso después de que la investigación preliminar determinó que el peatón y el conductor habían discutido momentos antes del percance.

Según el LBPD, la víctima cruzó Newport Avenue fuera del cruce peatonal, en dirección este-oeste. Cuando el hombre caminaba por la avenida, el conductor de un auto sedán oscuro presuntamente aceleró hacia él y lo atropelló antes de darse a la fuga.

Después de que los detectives identificaron a Solís como el presunto responsable, lo localizaron y arrestaron en la cuadra 12400 de Santa Fe Avenue, en Lynwood.

Solís fue fichado como sospechoso de asesinato y se le fijó una fianza de $2 millones de dólares.

El peatón que falleció en el incidente tipo hit and run fue identificado por el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles como Samuel Ocegueda, de 28 años y residente de Long Beach.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, puede comunicarse con los detectives de homicidios Óscar Valenzuela o Jared Asato al 562-570-7244.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

