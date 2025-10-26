Lamentable suceso: dos personas mueren en atropello y fuga en Los Ángeles

Dos peatones murieron y dos más fueron hospitalizados debido a un incidente de atropello y fuga, con el conductor involucrado prófugo después de escapar a pie, tras el percance que ocurrió la noche del viernes en el área de Santa Mónica, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó que los oficiales acudieron aproximadamente a las 9:15 p.m. a la cuadra 1300 de Wilshire Boulevard, entre Euclid Street y Euclid Court.

“La información preliminar indica que el vehículo involucrado viajaba hacia el oeste por los carriles hacia el este de Wilshire Boulevard cuando se subió a la acera y atropelló a los cuatro peatones“, dijo el departamento de policía en un comunicado.

Dos de los peatones fallecieron en el lugar del atropello, mientras que a las otras dos víctimas se las trasladó a un hospital por paramédicos del Departamento de Bomberos de Santa Mónica y se espera que sobrevivan a sus heridas.

Las autoridades no proporcionaron las identidades de las dos personas que murieron en el incidente tipo hit and run.

El vehículo involucrado en el accidente permaneció en el lugar, mientras que el conductor sospechoso escapó y todavía era buscado por la policía.

Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre afroamericano, de aproximadamente 6 pies de altura, con un suéter negro y zapatos oscuros, además de llevar una gorra roja.

El tramo de Wilshire Boulevard, entre Euclid Street y Euclid Court, permaneció cerrado mientras los detectives efectuaban las investigaciones para determinar la causa que provocó el atropello y fuga.

“Reconocemos la gravedad de esta tragedia y el impacto que tiene en nuestra comunidad“, expresó el jefe interino de la policía de Santa Mónica, Darrick Jacob.

“Nuestros investigadores trabajan incansablemente para identificar y localizar al sospechoso responsable, y acompañamos con sentimiento a las familias de las víctimas, que están sufriendo una pérdida inimaginable”, agregó.

El sonido del impacto sorprendió a las personas que se encontraban cerca del lugar donde ocurrió el incidente de atropello y fuga.

“Fue bastante surrealista. Solo la bocanada de humo cuando vi eso, y el sonido fue tan fuerte por el impacto que salí para echar un vistazo e inmediatamente pude ver la devastación”, relató James Bender, quien estaba terminando de cenar en un restaurante cercano.

Después de las primeras pesquisas, las autoridades consideraron que no se trataba de un accidente.

Los investigadores creen que el sospechoso viajaba a exceso de velocidad en dirección oeste por los carriles este de Wilshire Boulevard antes de subirse a la acera y golpear a los cuatro peatones.

El percance de atropello y fuga sacudió a los miembros de la comunidad de Santa Mónica, una localidad conocida por su transitabilidad peatonal.

“Es por esto que la gente ama Santa Mónica, porque puedes caminar a todos lados, puedes ir en bicicleta y ahora somos totalmente un objetivo”, dio Carmel Celeste, residente de Santa Mónica.

La policía pidió que si alguna persona presenció el atropello, vio al sospechoso cuando escapaba o tiene información sobre el percance, se comunique con el detective Lantz Lewis al 310-458-2201, ext. 5311.

También puede llamar al sargento Jason Olson al 310-458-8367, o al comandante de guardia al 310-458-8427.

