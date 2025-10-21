Hispana bajo arresto tras matar por atropello a ciclista en Orange

Una mujer hispana fue arrestada después de matar por atropello a un ciclista y dejar gravemente lesionados a otros dos la mañana de este lunes en el condado de Orange, informaron las autoridades.

El incidente se reportó aproximadamente a las 6:47 a.m. cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Newland Street, informó el Departamento de Policía de Huntington Beach en un comunicado de prensa.

Amber Kristine Calderón, de 43 años y residente de Long Beach, fue identificada como la conductora que golpeó a los tres ciclistas mientras conducía un Mercedes Clase E dorado de 2026.

Según los investigadores, Calderón atropelló a los tres hombres que circulaban por el carril destinado para ciclistas. Tras el atropello, la mujer hispana continuó conduciendo por media milla más antes de detener su camino.

Calderón fue arrestada bajo sospecha de atropello y fuga, por conducir bajo los efectos del alcohol, homicidio vehicular grave y posesión de narcóticos.

Según el Departamento de Policía de Huntington Beach (HBPD), cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a los tres ciclistas, todos hombres, tirados en la carretera.

Las autoridades dijeron que uno de ellos, identificado como Eric John Williams, de 45 años, había fallecido en el lugar.

Williams era pastor de una pequeña iglesia en el condado de Orange, de acuerdo con el testimonio de uno de sus amigos.

“Estoy devastado. Fue quien nos casó a mi esposa y a mí. Me rompe el corazón”, dijo el amigo del pastor, Gil Dodson, a la cadena CBS.

Los otros dos ciclistas fueron trasladados con lesiones graves a un hospital local como consecuencia del incidente tipo hit and run, según informó el HBPD.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hubo niebla a lo largo de la costa de Huntington Beach durante toda la mañana del lunes, lo que posiblemente dificultó la visibilidad en las carreteras.

Las autoridades de Huntington Beach no mencionaron la falta de visibilidad como una de las posibles causas del atropello.

