Atentado en cena de corresponsales “podría haber sido una masacre”, señala exguardia de Trump

Aunque hubo seguridad federal en el hotel Washington Hilton, el pistolero logró burlar uno de los filtros, pero los agentes del Servicio Secreto actuaron de inmediato, lo que impidió que avanzara hacia el salón principal, en un atentado que podría haberse convertido en “una masacre”.

“Esto podría haber sido una masacre”, expresó al New York Times Paul Eckloff, quien formó parte del equipo de seguridad del presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Agregó que la pregunta que los asistentes a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca deberían hacerse es, “¿por qué todos están vivos?”.

“No lo fue [una masacre], porque profesionales armados y entrenados se interpusieron entre el atacante y un salón de baile repleto de gente”, señaló. “La pregunta no es: ¿cómo se acercó tanto? La pregunta que la gente debería hacerse es: ¿por qué todos están vivos? Porque el plan de seguridad funcionó”.

Este diario estuvo en el hotel desde temprana hora y puede confirmar que hubo elementos de seguridad alrededor y dentro del hotel: policía metropolitana, vigilantes del hotel, además de decenas de elementos del Servicio Secreto.

El problema por el cual Tomas Allen, de 31 años, logró ingresar con su arma y otro equipo al hotel, no había control para ello.

La operación federal se intensificó a partir del mediodía del sábado, incluso se cerró un acceso alternativo, cerca de la entrada principal al hotel, que dirigía al salón principal de eventos.

Para ingresar al evento había dos filtros: mostrar el boleto impreso de invitación y pasar por un detector de metales. Había otros eventos en el hotel donde era suficiente con mostrar el boleto para ingresar.

“El sistema funcionó”, dijo Todd Blanche, fiscal general interino, en una entrevista en NBC el domingo, señalando que el sospechoso apenas logró pasar el perímetro de seguridad.

Trump respalda al liderazgo del Servicio Secreto tras el tiroteo y considera que los agentes hicieron un excelente trabajo, algo que destacó en su conferencia de prensa en la Casa Blanca tras el atentado.

BBC confirmó que la jefa de gabinete, Susie Wiles, convocará una reunión para analizar el protocolo de seguridad y la operación para eventos importantes.

“En la reunión se analizarán los procesos y procedimientos que funcionaron para frustrar el intento del sábado, y se explorarán opciones adicionales para garantizar que todos los componentes relevantes hagan todo lo posible para asegurar los numerosos eventos importantes que el presidente Trump tiene planeados para los próximos meses, mientras se prepara para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos”, publicó BBC.

Además de periodistas, a la cena de corresponsales, organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), acuden congresistas, funcionarios de gobierno, incluso representantes de otros países invitados por algunos medios.

Sigue leyendo:

• Trump confirma estar a salvo tras ser evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

• Trump evacuado tras disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

• Donald Trump acapara los reflectores durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca