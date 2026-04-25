Trump evacuado tras disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

WASHINGTON – El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó la noche del sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relataron periodistas que se encontraban en la cena, como el editor de Política de LA OPINIÓN, Jesús García.

“Se escucharon al menos cuatro detonaciones cuando apenas comenzaba la cena”, aseguró García. “Se armó el caos y la gente buscó esconderse. Desde donde yo me coloqué pude ver el movimiento del Servicio Secreto y otros agentes policiacos”.

“Trump y su esposa fueron los primeros en ser sacados y luego varios funcionarios, a quienes vi siendo escoltados por una salida especial. Nadie más podía entrar ni salir”, relató el periodista de La Opinión, que en un primer tuvo problemas para comunicarse porque los teléfonos no funcionaban en la zona.

El tirador fue arrestado

Las detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los disparos.

BREAKING: Trump and several Cabinet members rushed out of the WHCA dinner after a security incident. pic.twitter.com/6X1CxIO80M — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Más tarde, el propio Trump escribió en una red social que el tirador había sido arrestado y que recomendaba que el show continuase.

“Vaya noche en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que “EL ESPECTÁCULO CONTINÚE”, pero nos guiaremos completamente por las autoridades. Ellos tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”, escribió Trump.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Crédito: Eduard Ribas | EFE

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”.

La cena se reprogramará para dentro de 30 días

En un segundo mensaje, el presidente Trump aseguró que él, su esposa y todos los miembros de su gabinete se encontraban a salvo. Y adelantó que la cena tendrá lugar dentro de un mes.

“Las fuerzas del orden han solicitado que abandonemos las instalaciones, conforme al protocolo, lo cual haremos de inmediato. Daré una conferencia de prensa en 30 minutos desde la sala de prensa de la Casa Blanca. La Primera Dama, así como el vicepresidente y todos los miembros del gabinete, se encuentran en perfecto estado. Estaremos hablándoles en media hora. He hablado con todos los responsables del evento y lo reprogramaremos dentro de 30 días”, escribió el presidente en la red Truth Social.

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