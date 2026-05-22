Donald Trump sería el gran ausente en la segunda boda de su primogénito

El presidente Donald Trump podría ser el gran ausente durante la boda de su hijo mayor con la socialité Bettina Anderson, la cual está programada a efectuarse este fin de semana.

Durante una reunión sostenida en la Casa Blanca con algunos representantes de los medios informativos, el republicano de 79 años reconoció que le resulta complejo acudir al enlace nupcial, esto debido a la guerra librada por Estados Unidos en contra de Irán, la cual reclama la mayor atención posible.

“Les gustaría que fuera, pero será un evento privado pequeño. No es un buen momento para mí. Todo se refiere a Irán y otras cosas”, expresó.

Por el momento, en la agenda pública de Trump no existe ningún dato advirtiendo que vaya a desplazarse para estar cerca de su vástago el día de su segunda boda.

A pesar de que la pareja trató de mantener alejado su compromiso de los medios informativos trascendió que su enlace nupcial se consumará en una pequeña isla de las Bahamas a donde sólo asistirá un circulo muy pequeño de familiares y amigos de la pareja.

Por cuestiones de seguridad, el primogénito del actual jefe de la nación y su prometida decidieron realizar su boda fuera de Estados Unidos.

La familia Trump suele ser muy unida, pero debido a cuestiones de trabajo, el presidente podría perderse la segunda boda de su vástago. (Crédito: Kevin Lamarque / AP)

Esta será la segunda ocasión en que Donald Trump Jr. llegará al altar, pues anteriormente estuvo casado durante 12 años con Vanessa Trump y juntos procrearon cinco hijos: Kai Madison (19 años), Donald John III (17), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13), y Chloe Sophia (11).

Posterior a su divorcio, el economista de 48 años llegó a estar cerca de casarse con Kimberly Guilfoyle, actual embajadora de Estados Unidos en Grecia y exesposa del gobernador de California, Gavin Newsom. Sin embargo, la relación concluyó en términos amistosos.

Meses después, Donald Jr. comenzó a salir con Bettina Anderson con quien se comprometió en diciembre de tal manera que el anuncio de boda resultó por demás sorpresivo.

Al ser modelo e historiadora del arte de ascendencia sueca, compagina su faceta en el mundo de la moda con participaciones ocasionales en eventos organizados para apoyar a causas benéficas.

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