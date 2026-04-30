Víctor García viene ‘con todo’

Hace más de dos décadas, el entonces novedoso programa de telerrealidad La Academia, de TV Azteca México, puso en el ojo del público a la primera generación de concursantes que buscaban a toda costa ganar para convertirse en intérpretes profesionales. Víctor García fue uno de ellos.

En 2003, Víctor, uno de los finalistas del show, comenzó su carrera como cantante de música mexicana y grabó un disco de norteño que fue exitoso. Sin embargo, luego de ese suceso, su carrera no fue consistente y avanzó entre tropiezos y altibajos.

En los años siguientes Víctor, originario de Ciudad Madero, Tamaulipas, trabajó en telenovelas, condujo y participó en películas y series. Pero en la última década, su nombre casi desapareció del mapa.

“¿Por qué? Porque no encontraba cabida”, dijo el artista. “En esos tiempos no podías mezclar los estilos, o eras regional o eras pop”.

Su música, que mezclaba varios ritmos, no podía ser programada en las estaciones de radio porque no tenía un estilo definido. Pero eso no fue tan malo para el cantante, porque, dijo, le permitió echarse un brinco a la instrospección para después definir qué quería hacer, si realmente valía la pena seguir intentando llevar una carrera como intérprete.

Actualmente la historia con la música es muy diferente. Ahora las fusiones es lo que predomina, y aún más, si no fusionas no existes.

“El reality para mí fue la puerta a la oportunidad”, dijo, “Pero la verdadera oportunidad la estoy viviendo en este momento”.

Eso se debe a que Víctor acaba de estrenar el EP “Recuerdos de un ayer”, lo que marca su regreso al mundo de la música después de esta larga pausa. Y lo hace con una fusión de música de los setentas y toques de norteño. En su disco, el artista recreó temas como “Te juro que te amo”, “Quién”, “Puente de piedra” y “A tu recuerdo”. La canción que promociona actualmente es “Lo que te queda”, del argentino Yaco Monti.

“Ahora vamos con todo y con un regreso muy contundente y orgánico”, dijo.

Uno de los grandes errores del inicio de su carrera fue no haber tenido un equipo; no tenía representante ni gerente de producción ni nadie que se hiciera cargo de su carrera. Ahora sí lo tiene, aprendió a delegar y puede darle directriz a lo que hace.

Su próximo disco, que ya está en el horno, será de canciones originales; mientras tanto, tiene la ilusión de comenzar una gira luego de los tres soldouts que tuvo recientemente en el teatro Metropolitan de Ciudad de México.

“Será un nuevo comienzo”, sentenció.