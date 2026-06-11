Fabio Agostini se corona como el ganador de “La Casa de los Famosos 6”

“La Casa de los Famosos 6” tiene ganador y es Fabio Agostini. Al igual que el año pasado, un hombre vuelve a ganar el prestigioso premio de Telemundo. El español venció a la dominicana Celinee Santos y al cantante Luis Coronel.

Después de 115 días de encierro, el influencer logró superar todas las pruebas y posicionarse como el favorito del público. De esta manera, Agostini no solo se queda con el reconocimiento de la audiencia también fue el ganador del maletín con la cantidad de $200 mil en efectivo.

Esta edición destacó por la cantidad de participante, fueron 26 en total. Desde el inicio, el influencer fitness destacó por su espíritu competitivo, por su liderazgo y por su capacidad para crear estrategias.

¿Quiénes fueron los otros finalistas?

Después de Coronel, en el cuarto lugar destacó Josh Martínez, le siguió Yoridan Martínez en el quinto puesto, mientras que en el sexto quedó Stefano Piccioni y en el séptimo Horacio Pancheri.

De acuerdo a las encuestas independientes, Fabio se posicionaba como uno de los favoritos a ganar y Celinee también estaba entre las favoritas, mientras que Luis Coronel, quien se convirtió en el primer finalista, también estaba dentro del top 3.

Con esta temporada, “La Casa de los Famosos” ya tiene seis ganadores. La primera ganadora fue la venezolana Alicia Machado, en la segunda se quedó con el premio la modelo y actriz mexicana Ivonne Montero.

En la tercera temporada, la puertorriqueña Madison Anderson Berríos se coronó con el puesto número uno tras 98 días de convivencia. En la cuarta temporada, Maripily Rivera, también de Puerto Rico, ganó después de una controversial participación.

Sin embargo, en la quinta temporada todo cambió y Carlos “Caramelo” Cruz redefinió el concurso y fue el primer hombre en ganar la competencia. Además, de ser el menos conocido de toda la edición “All-Stars”. Con su carisma demostró que no se necesita millones de seguidores para ganar uno de los concursos más importantes de habla hispana.

Ahora, otro vuelve a ganar “La Casa de los Famosos” y es la primera vez que un europeo logra tal hazaña.

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