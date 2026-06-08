Así fue la eliminación de Kenny Rodríguez en “La Casa de los Famosos 6”

A pocos días de la esperada gran final de “La Casa de los Famosos”, la tensión llegó a su punto más alto con un hecho inédito en la historia del reality: la primera doble eliminación.

La salida de Verónica del Castillo el viernes fue apenas el preludio de lo que ocurriría esta noche, cuando Kenny Rodríguez se convirtió en el último habitante en abandonar la competencia, quedando así fuera de la carrera por los $200 mil.

Kenny quedó en el último momento con Yoridán. De acuerdo a las encuestas independientes, el cubano tenía más probabilidades de salir. Sin embargo, en el último momento el destino cambió y Rodríguez se despidió de la competencia.

La eliminación de Kenny no solo sacudió la casa, también selló el destino de los otros dos nominados: Josh Martínez y Fabio Agostini, quienes lograron asegurar su lugar en la semana definitiva del programa.

¿Cómo quedaron los finalistas?

Con estas salidas, el grupo de finalistas quedó conformado por nueve figuras que lucharán por el codiciado premio. Entre ellos destacan el argentino Horacio Pancheri, quien se sumó como el quinto finalista, el cubano Yoridan Martínez, y personalidades como Celinee Santos, Curvy Zelma, Stefano Piccioni y el cantante Luis Coronel.

¿Cuándo y dónde se corona al ganador?

Tras meses de estrategias, conflictos y alianzas dentro de la casa más famosa de la televisión, el nombre del ganador o ganadora de la sexta temporada se revelará en una transmisión en vivo el próximo jueves 11 de junio a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 4 p.m. PT por Telemundo.

Según informó el programa, la audiencia tiene múltiples alternativas para no perderse ningún detalle: pueden ver la señal en vivo o a través de la aplicación de Telemundo, disponible tanto en Google Play Store como en Apple Store.

Además, en Peacock estarán disponibles los episodios un día después de su emisión original, junto con el programa “Realities After Dark: La Casa Podcast”, donde los eliminados comparten sus reacciones y se repasan los momentos más intensos de la temporada.

Para contenido adicional, el sitio web LaCasadelosFamosos.com y el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento ofrecen material exclusivo. Y para participar en la conversación, las redes sociales oficiales —Instagram, Facebook, TikTok y X— esperan a los fanáticos bajo el usuario @LaCasadelosFamososTLMD y el hashtag #LCDLF6.

Sin duda, “La Casa de los Famosos” es una plataforma para las estrellas que buscan redefinir su carrera. El año pasado, el ganador fue Caramelo y, desde entonces, es una figura conocida en el entretenimiento hispano.

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