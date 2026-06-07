¿Cómo Horacio Pancheri se convirtió en finalista de “La Casa de los Famosos 6”?

En un giro inesperado, Horacio Pancheri logró avanzar en “La Casa de los Famosos 6”. Días antes de la eliminación de Verónica del Castillo, ocurrida el jueves 4 de junio, Pancheri se encontraba entre los últimos puestos de las encuestas independientes de “La Casa de los Famosos 6”.

Sin embargo, gracias a su destreza en una prueba clave, consiguió el color necesario para avanzar, salió rápidamente de la placa de nominados y se unió al grupo de finalistas, integrado por Luis Coronel (el primero en clasificar), Curvy Zelma, Celinee Santos y Stefano Piccioni.

Al finalizar la prueba, todo su equipo, los “Guerreros de la luz”, celebró entusiasmado el triunfo del argentino.

Los nominados

Con este movimiento, los participantes nominados quedaron de la siguiente manera: Yoridán Martínez, Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Fabio Agostini. Según el último balance, Yoridán, el atleta de origen cubano conocido por su paso por el “Exatlón”, es quien tiene más probabilidades de ser eliminado.

Los primeros días de Yoridán en la competencia no fueron nada fáciles. De hecho, Lupita Jones lo envió al destierro, lo que lo obligó a abandonar la primera gala en vivo.

Pese a ello, Jones terminó siendo la segunda eliminada de la temporada, mientras que Yoridán logró seguir avanzando. Ahora, su continuidad en el programa se definirá en las próximas horas.

El ganador o ganadora de esta sexta edición recibirá un maletín con 200 mil dólares, además de todo el reconocimiento que conlleva este exitoso programa de telerrealidad.

La gran final se transmitirá por Telemundo el jueves 11 de junio a las 7:00 p.m. (hora del Este).

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