Maripily Rivera explota contra Rosa Caiafa por sus declaraciones sobre “La Casa de los Famosos”

Maripily Rivera arremetió en contra Rosa Caiafa, luego de que esta última afirmara que, para ganar “La Casa de los Famosos”, no vale la pena esforzarse, y añadiera que basta con ser de República Dominicana o Puerto Rico.

En un video difundido en sus redes sociales, Caiafa, quien fue una de las finalistas de la edición “All-Stars” del reality show de Telemundo, declaró: “Se ha visto en estos años que ha pasado “La Casa de los Famosos” es que gana uno de República Dominicana o de Puerto Rico. Entonces, ya no tiene sentido uno esforzarse”.

Ante estas palabras, Maripily Rivera, ganadora de la cuarta temporada, reaccionó de inmediato y respondió: “Vi un comentario del mueble de Rosa que no supera la temporada ni que haya ganado Caramelo. Hablando de vulgar, más vulgar que tú, nadie; más chapeadora que tú, nadie y más mueble que tú, nadie”.

Rivero desmintió a Rosa y aseguró que ella no ganó el reality porque no generó ningún tipo de contenido, no se esforzó y, por esa razón, no llegó a ningún lado. Le recomendó pensar un poco más antes de hablar y sentenció: “Calladita te ves más bonita”.

La respuesta de Rosa

Luego de que la puertorriqueña publicara ese video, Rosa Caiafa le contestó: “Le digo directamente a la señora Maripily: usted a mí no me conoce y yo a usted tampoco, porque en mi vida me la he tropezado. No me vi la cuarta temporada, estuve en la All-Stars y punto. Yo dije un comentario en el que en ningún momento la mencioné, y si le cayó el saco, es su problema”.

Y continuó: “En ningún momento hablé de usted. Por eso, me hace el favor y me saca de su boquita, porque yo de usted no hablo mal. Respete un poco, porque usted es de las personas que le gusta hablar mal de la gente”.

La réplica de Maripily

Ante esta respuesta, Maripily volvió a usar su voz para objetar. En el programa “En Casa con Telemundo”, Rivera expresó: “A esta mujer como que se le quemó el cerebro”.

Mencionó que sí tuvieron un breve encuentro y le repitió que más vulgar que ella no hay nadie.

“Y sí, te voy a decir las cosas en la cara las veces que me dé la gana. Tú no eres nada, no has hecho absolutamente nada. ¿Y cómo vas a decir que la vulgaridad ganó, cuando Madison es una reina y esta que está aquí es una madre y empresaria exitosa? Tú, ni volviendo a nacer, harás esta carrera que tengo yo o que tiene Madison”, expresó.

Finalmente, le pidió que la sacara de su boca, la llamó payaso y aseguró que no tiene nada que hacer ni decir más que hablar sobre “La Casa de los Famosos”.

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