James Rodríguez y el gigante de la Liga MX con el que ya negocia su fichaje

El América busca el fichaje de James Rodríguez para el Apertura 2026 como uno de los refuerzos bomba para el nuevo proyecto deportivo liderado por el director técnico Guillermo Almada, en una idea que suena descabellada por el sistema del técnico uruguayo de las Águilas.



De acuerdo con un reporte de la cadena Fox Sports México, la directiva de las Águilas ya inició los primeros contactos con el mediocampista colombiano. El futbolista sumó minutos en el pasado Mundial 2026, donde la selección de Colombia quedó eliminada ante Suiza en la tanda de penales.

??? #América estaría interesado en fichar a James Rodríguez ??



América de México ha sondeado la posibilidad de contar con el 10 colombiano.



James llegaría libre desde #Minnesota ??



Aún no hay oferta formal, es un interés que se está estudiando desde lo económico para ver su? pic.twitter.com/yiYWeEXOnW — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 10, 2026





El interés de James Rodríguez por llegar a las Águilas



El informe señala que el exjugador del Real Madrid está interesado en vestir la camiseta azulcrema, especialmente tras un paso discreto con el Minnesota United en la MLS, club donde su rendimiento no cumplió con las expectativas.



Guillermo Almada ya habría dado luz verde al director deportivo, Santiago Baños, para avanzar en las negociaciones. Con esto se sellaría el regreso del colombiano a la Liga MX, tras su anterior etapa con el Club León.



Las condiciones del América para fichar a James Rodríguez y Luis Chávez



Durante la presentación oficial de Almada como estratega americanista, Santiago Baños confirmó que buscan cuatro refuerzos, detallando que dos de ellos se encontraban disputando la Copa del Mundo.



Hoy se conoce que los dos objetivos principales de la directiva son James Rodríguez y Luis Chávez, aunque ambos fichajes presentan condiciones complejas:



Con James Rodríguez: Existe preocupación por su ritmo futbolístico actual, ya que analizan si se adaptará a la alta exigencia física y la intensa presión que caracteriza el sistema de juego de Guillermo Almada.



Con Luis Chávez : El principal obstáculo es el elevado salario que percibe actualmente el mediocampista mexicano en el fútbol de Rusia.



A pesar de estos factores, las negociaciones siguen en curso y se esperan detalles oficiales en las próximas horas.



El historial de James Rodríguez en la Liga MX y la MLS



El vínculo de James con el fútbol mexicano comenzó a principios de 2025, cuando se unió al Club León atraído por la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes. A pesar de un inicio espectacular, la exclusión del conjunto esmeralda de dicha competencia afectó el rendimiento global del equipo.

James cumplió con su contrato mostrando destellos de calidad que conectaron con la tribuna, pero sus estadísticas individuales vinieron a menos.

Después de su participación en el Mundial, el entorno de @jamesdrodriguez ha sido sondeado por el @ClubAmerica , aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de @FCFSeleccionCol #ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/7fUa4k2Jjb — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 10, 2026



Posteriormente, el mediocampista emigró al Minnesota United de los Estados Unidos. En la MLS su impacto fue bajo, registrando únicamente dos asistencias. Su racha discreta se extendió al Mundial 2026, torneo en el que no logró registrar goles ni pases para anotación.

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