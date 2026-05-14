James Rodríguez fue cuestionado sobre su retiro después del Mundial

James Rodríguez, a sus 34 años, se mantiene activo en la Major League Soccer. A pesar de que un retiro parece prematuro, las lesiones han afectado el desarrollo del colombiano en esta etapa de su carrera. Los rumores han puesto a James cerca del retiro después del Mundial, pero el propio jugador desmintió estas afirmaciones.

El mediocampista de la selección colombiana ve minutos constantemente con el Minnesota United de la MLS. El exjugador del Real Madrid podría ser uno de los convocados por el conjunto cafetero para la Copa del Mundo. Este escenario ha sido analizado como el último gran torneo de James. Pero el colombiano considera que aún le podrían quedar un par de años en el fútbol profesional.

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar views, por ganar likes, vistas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar creo que soy yo (…) Creo que ahora me quedan un par de años más y todas esas cosas que se dicen son falsas”, dijo James Rodríguez en declaraciones postpartido.

‼️ “NO SÉ QUIÉN DIJO QUE ME VOY A RETIRAR. Seguro alguien en Colombia para ganar views.”



“Esas cosas falsas le hacen mal al país y a mí, pero bueno así ha sido siempre conmigo.”



🇨🇴🗣️ James Rodríguez DESMIENTE los comentarios de su posible retiro.



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Durante su estadía en Minnesota United, James Rodríguez ha estado asumiendo un rol secundario dentro del campo. El mediocampista colombiano tiene dificultades para jugar los 90 minutos y generalmente es usado de recambio.

El exjugador del Real Madrid asume con mucha responsabilidad este rol. James Rodríguez solo disputó 27 minutos en el último partido de Minnesota United. El conjunto del colombiano igualó 2-2 contra Austin FC.

“Yo me entreno bien. Siempre doy día a día todo lo que yo tengo. Y cuando entras este tipo de minutos, tienes que estar listo”, dijo el sudamericano tras el partido.

James Rodríguez en la MLS

Por la MLS en su temporada 2026, James Rodríguez no ha podido disputar un partido completo. Luego de 12 jornadas del fútbol estadounidense, Rodríguez solo ha podido ver acción en 5 comprosmisos.

James Rodríguez disputó 26 minutos contra Vancouver en la jornada 4; acumuló otros 13 minutos contra Seattle en la fecha 5; disputó un par de minutos contra Portland en la jornada 8; disputó 63 minutos en la derrota 0-1 contra Los Angeles FC y ante Austin solo vio acción durante 27 minutos.

Es decir, por la MLS, James solo ha podido disputar 130 minutos en la que va de temporada (poco más de un partido completo). El mediocampista sudamericano ha aportado 2 asistencias durante ese tiempo. A pesar de ello, James espera con ansias su incorporación al conjunto colombiano para afrontar la Copa del Mundo de 2026.

“El 17 ya estaría con ellos. Obviamente quiero pensar en lo que viene. Tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno”, dijo James.

La pre lista de convocados de Colombia para escoger los 26 que estarán en el mundial. @extratiempoco. pic.twitter.com/yXUoh5qHme — Sergio Prada (@serpra72) May 13, 2026

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