David Ospina apunta a un histórico Mundial para Colombia

La selección colombiana vuelve al Mundial después de su ausencia en Qatar 2022. El conjunto cafetero tiene las herramientas y el talento para hacer un buen Mundial. David Ospina, uno de los líderes de Colombia, considera que es el momento idóneo para hacer historia. Colombia se medirá a Cristiano Ronaldo y compañía en la fase de grupos.

Néstor Lorenzo puede tener a su disposición a una selección con mucha experiencia, pero también con el desparpajo de la juventud. En una entrevista exclusiva para La Opinión, David Ospina ofreció sus impresiones sobre Colombia para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad, conformamos una gran selección que viene haciendo las cosas muy bien (…) Hoy yo creo que todas las experiencias que hemos tenido en Copas América, vivir dos campeonatos importantes que fue Rusia y Brasil (…) pero yo creo que hoy la selección viene haciendo las cosas muy bien, encabezada por un gran cuerpo técnico y bueno, esperamos aprovechar todo eso“, dijo David Ospina.

Los logros de Colombia han ido en ascenso desde los cuartos de final que obtuvieron en el Mundial de Brasil 2014. Los cafeteros consiguieron un tercer puesto en la Copa América de 2016, otro tercer puesto en la edición de 2021 y en 2024 cayeron en la final ante Argentina. Ospina insinuó que todo este rodaje sirve de experiencia.

El guardameta del Atlético Nacional es el jugador con más partidos en la historia de la selección colombiana (130 encuentros). David Ospina ha formado parte de las clasificaciones históricas de Colombia en las eliminatorias recientes. Además, Ospina defendió el arco cafetero en sus últimos 9 partidos en Mundiales. El conocimiento de jugadores como Ospina y James Rodríguez podría ser determinante en instancias decisivas del próximo Mundial.

Colombia vs. Cristiano Ronaldo y Portugal

David Ospina está convencido de que el Mundial de 2026 podría ser un torneo histórico para Colombia. Sin embargo, el exguardameta del Arsenal y del Napoli está consciente de la dificultad del Grupo K. Colombia compartirá su grupo con Uzbekistán, Portugal y la República Democrática del Congo.

“Es un grupo difícil, hoy en día el fútbol está muy igualado. Hoy en día todos compiten de muy buena manera“, aseguró Ospina. Como dato curioso, Colombia tendrá su primer enfrentamiento en la historia ante estas tres selecciones. Los cafeteros tendrán una primera fase de la Copa del Mundo en un terreno poco explorado.

Es evidente que uno de los partidos más atractivos será contra la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Aunque David Ospina resaltó la dificultad que representa ese duelo contra su excompañero (jugaron juntos en el All Nassr), Ospina le dio su debido respeto a todos los rivales del grupo. Colombia irá partido a partido con el objetivo de hacer historia.

¡Qué abrazo! El cálido saludo entre Cristiano Ronaldo y David Ospina, nuevos compañeros en el Al Nassr. pic.twitter.com/OM3znewEEp — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2023

“Sabemos que, en un Mundial, empezar con un resultado positivo es importantísimo. Pero sabemos lo que representa Portugal, lo que representa un jugador como Cristiano, lo que representa hoy en día esta clase de partidos (…) la expectativa es muy grande. Nosotros tenemos el pensamiento de querer hacer historia, de querer darle una alegría a nuestro país (…) Va a ser disputado. Es la primera vez que se realiza con 48 selecciones, entonces vamos a ver cómo sale todo. Pero nuestras expectativas están en un nivel alto y queremos, como tú dices, hacer historia para nuestro país“, concluyó.

Calendario de Colombia en el Mundial de 2026

La selección colombiana debutará el 17 de junio en el Estadio Azteca ante Uzbekistán. El 23 de junio tendrán su segundo enfrentamiento de la copa ante la República Democrática del Congo en el Estadio Akron. La primera fase concluirá con el duelo contra Portugal en el Hard Rock Stadium el 27 de junio.

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