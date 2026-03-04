René Higuita advierte de un posible triunfo de Colombia sobre Portugal

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. En esta Copa del Mundo hay un par de selecciones que deben demostrar su potencial: Portugal y Colombia. Ambos conjuntos fueron emparejados en el Grupo K. René Higuita cree que los cafeteros podrán vencer a la selección de Cristiano Ronaldo.

La selección de Colombia terminó tercera en las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto cafetero tiene la obligación de realizar una buena Copa del Mundo por la profundidad de su plantel. René Higuita habló de los líderes de la selección. El “Escorpión” no descarta el liderazgo de James Rodríguez.

“¿Una figura de Colombia?, bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo un país que vamos a estar, bueno, no vamos a descartar a James“, dijo el exguardameta de la selección de Colombia en D Sports.

"A CRISTIANO LO VAMOS A ATENDER BIEN, COMO SE MERECE, CON UN BUEN TRIUNFO" 🇨🇴😂🇵🇹



🎵 Carlos Vives y René Higuita palpitaron el duelo entre Colombia y Portugal en el #MundialEnDSPORTS.



Colombia fue emparejada en el Grupo K del Mundial. El conjunto sudamericano compartirá sector con Portugal, Uzbekistán y el ganador del Repechaje Internacional 1 (Jamaica, RD Congo o Nueva Caledonia). El plato principal es contra el conjunto portugués de Cristiano Ronaldo.

“Lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo“, advirtió el exarquero de la selección de Colombia. Portugal y Colombia se enfrentarán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca.

No está de más mencionar que esta será el primer enfrentamiento en la historia entre Portugal y Colombia. Estas dos selecciones nunca se han visto ni en partidos amistosos. El único antecedente fue en un Mundial sub-20 en 2015. Portugal venció 3-1 al conjunto cafetero.

Calendario del Grupo K

Jornada 1

Portugal vs. Ganador Repesca 1 Fecha: Miércoles 17 de junio Sede: NRG Stadium, Houston (EE. UU.)

Uzbekistán vs. Colombia Fecha: Miércoles 17 de junio Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México (México)



Jornada 2

Portugal vs. Uzbekistán Fecha: Martes 23 de junio Sede: NRG Stadium, Houston (EE. UU.)

Colombia vs. Ganador Repesca 1 Fecha: Martes 23 de junio Sede: Estadio Akron, Guadalajara (México)



Jornada 3

Colombia vs. Portugal Fecha: Sábado 27 de junio Sede: Hard Rock Stadium, Miami (EE. UU.)

Ganador Repesca 1 vs. Uzbekistán Fecha: Sábado 27 de junio Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EE. UU.)



