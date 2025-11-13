René Higuita respalda a Guillermo Ochoa y considera que debe ser titular en el Mundial

A menos de un año del Mundial de 2026, una de las mayores dudas de la selección mexicana está en su arco. Las opiniones está divididas sobre la convocatoria, o no, de Guillermo Ochoa. René Higuita respaldó a “Memo” y además considera que debe ser titular en la Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa no fue convocado por Javier Aguirre para la reciente doble fecha FIFA del mes de noviembre. El “Vasco” incluyó en la lista a Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo. René Higuita piensa que Ochoa debería tener su oportunidad como titular en la Copa del Mundo de 2026.

“Yo no solamente le daría a ‘Memo’ Ochoa la posibilidad de ser el tercero, le daría la posibilidad de que estuviera como número uno. Pero yo no soy el técnico“, dijo Higuita para TUDN.

¿Ochoa, titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2026?



El mítico René Higuita le comparte a @DavidFaitelson_ que él vería bien que Francisco Guillermo sea el estelar tricolor en la Copa del Mundo 🇲🇽⚽🔥



René Higuita destacó la importancia de contar con un guardameta con experiencia. Ninguno de los reemplazos de Guillermo Ochoa tienen experiencia en la máxima cita mundialista. Para el exarquero colombiano este es un factor que inclina la balanza sobre Ochoa.

“La experiencia. A veces no tienen en cuenta eso, tienen en cuenta como que la edad. Y es una edad ya muy madura, muy tranquila, es una edad donde está prácticamente en el mejor nivel. Yo aplaudo y hago votos también para que ‘Memo’ Ochoa esté en la selección, y no solamente como homenaje porque le sirve a la selección“, agregó.

Guillermo Ochoa en Mundiales

Desde el Mundial de Alemania 2006, Guillermo Ochoa ha formado parte de la lista de la selección mexicana en las Copa del Mundo. Sin embargo, los primeros partidos de “Memo” fueron en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Desde aquel partido de debut contra Camerún (victoria 1-0), Guillermo Ochoa ha defendido el arco mexicano en 11 partidos consecutivos. “Memo” ha sido el arquero titular en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

