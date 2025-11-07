Guillermo Ochoa y su camino “seguro” al Mundial 2026

Guillermo Ochoa tiene 40 años, pero aun se mantiene jugando en el fútbol de Europa. El exarquero de las Águilas del América milita en el AEL Limassol con la intención de mantener su nivel y ser convocado al Mundial de 2026. El periodista John Sutcliffe anticipa una posible titularidad de “Memo” en la Copa del Mundo.

En enero de 2023, Guillermo Ochoa dejó a las Chivas de Guadalajara para emprender un viaje de vuelta a Europa. El objetivo de Ochoa era volver al Viejo Continente, mantenerse activo y buscar llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo de 2026.

“Memo” pasó por el Salernitana de Italia y el AVS FS de Portugal. Sin embargo, el guardameta de 40 años no tuvo muy buenas participaciones en su última etapa en el conjunto portugués. Después de estar varios meses sin equipo, Ochoa fichó por el AEL Limassol. Según el análisis de John Sutcliffe, este paso en su carrera habría recibido la aprobación del propio Javier Aguirre.

“Memo Ochoa debía tener el visto bueno de Javier Aguirre para irse a Chipre. Para ir y estar jugando”, inició el periodista. Sutcliffe considera que el hecho de que “Memo” se mantenga en Europa es un aditivo en la lucha por un puesto entre los convocados de la selección mexicana.

L e gustaría @yosoy8a para @miseleccionmx en el Mundial?

Leo sus comentarios y les contesto 👀 pic.twitter.com/Fpohy3tKTK — John Sutcliffe (@espnsutcliffe) October 30, 2025

“Memo” titular en el Mundial

John Sutcliffe puso sobre la mesa la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea titular en la Copa del Mundo de 2026. El analista sustentó esta posibilidad en los rendimientos individuales de sus rivales. Ángel Malagón y Raúl Rangel pueden ser dos de sus competidores por el puesto. En caso de que no lleguen con buen ritmo, Sutcliffe no descarta que el “Vasco” se decante por “Memo”, guardameta con 152 partidos en el arco de El Tri.

“Si tomamos en cuenta, Malagón y otros no están al cien, no se sorprendan… que Guillermo Ochoa sea convocado al Mundial y en el Azteca, en el debut de México en casa, en la Copa del Mundo, el portero titular sea Guillermo Ochoa”, explicó.

En esta temporada Guillermo Ochoa ya ha jugado 6 partidos con el AEL Limassol. El guardameta mexicano ha recibido 13 goles en 540 minutos. Solo en una ocasión, “Memo” ha mantenido su portería imbatida. Pero el rasgo a destacar es la experiencia de “Memo” en los Mundiales: 11 partidos seguidos debajo del arco de El Tri (en 4 de ellos dejó el arco en 0).

