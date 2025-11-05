Cristiano Ronaldo minimiza el Mundial de fútbol

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia. El delantero portugués ha tenido una carrera intachable y, ahora con 40 años, sigue siendo un jugador determinante. Pero CR7 no ha ganado un Mundial, título por el que no se desvela.

Junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ha marcado época con sus registros individuales y títulos. Sin embargo, hay uno que el atacante portugués no ha podido obtener: un Mundial de fútbol. De hecho, Portugal jamás ha ganado esta competición en su historia.

En una entrevista con Piers Morgan, CR7 considera injusto tener que calificar a un jugador por el éxito o no en un torneo. Ronaldo reconoció que para él no es un sueño levantar la Copa del Mundo.

“¿Es un sueño ganar el Mundial? No, no es un sueño. ¿Debería definirte como jugador? ¡No! ¿Para definir qué? ¿Para definir si soy uno de los mejores de la historia se necesita ganar una competencia de 6 o 7 partidos? ¿Eso es justo?”, dijo el delantero del Al Nasrr.

Cristiano Ronaldo en Mundial

El veterano Cristiano Ronaldo acumula cinco Mundiales en su carrera. Lo más lejos que ha llegado CR7 en la Copa del Mundo ha sido en la Copa del Mundo de Alemania 2006 (4to puesto).

Luego de la primera participación de Ronaldo en Mundiales, las ediciones siguientes no fueron mejores. Portugal quedó eliminado en los octavos de final en Sudáfrica 2010; en la fase de grupos de Brasil 2014; en los octavos de final en Rusia 2018 y en los cuartos de final de Qatar 2022. Ronaldo ya ha jugado 22 partidos en Mundiales en los que ha marcado 8 goles.

Lionel Messi soñó con el Mundial

Hasta el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi tenía vacío el espacio en sus vitrinas para la Copa del Mundo. Después de quedar fuera en cuartos de final en el Mundial de Alemania 2006; eliminados en cuartos en Sudáfrica 2010; subcampeones en Brasil 2014; llegar hasta octavos en Rusia 2018, en Qatar 2022 Messi consiguió su ansiado trofeo.

“Es una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá“, dijo Messi tras conseguir la Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo Jr. anota su primer gol con la selección juvenil de Portugal

– Las finanzas de Cristiano Ronaldo están por los cielos y hace historia

– “Es el amor de mi vida”: Cristiano Ronaldo habló sobre su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

– Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita