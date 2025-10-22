Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Julián Quiñones sigue demostrando su calidad en la Saudí Pro League. El delantero de la selección mexicana marcó un triplete en su último partido contra el Neom Sports Club y esto lo ubica por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

Por la quinta jornada de la Saudí Pro League, el Al Qadisiya visitó el King Khalid City Stadium para enfrentarse al Neom Sports Club, uno de los equipos que está peleando los puestos altos del torneo. Sin embargo, la actuación de Julián Quiñones disipó cualquier tipo de problema para los visitantes.

El exdelantero de las Águilas del América marcó en los minutos 11, 45 y 88 en la victoria 1-3 el Al Qadisiya. Esta victoria pone al conjunto de Quiñones en la segunda posición de la Saudí Pro League a 2 puntos del Al Nassr, líder del campeonato.

Quiñones supera a Cristiano Ronaldo

Con el Triplete contra Neom Sports Club, Julián quiñones se mete en la tercera posición en la tabla de goleo de la Saudí Pro League. El atacante mexicano supera al mismísimo Cristiano Ronaldo.

Con cinco partidos disputados, Julián Quiñones acumula seis goles. Cristiano Ronaldo los sigue de cerca con cinco anotaciones en la misma cantidad de partidos. Alenxandre Lacazette cierra el “top five” con cuatro goles.

Los únicos que superan a Julián Quiñones en la tabla son Joshua King del Al Khaleeej (7 goles) y Joao Félix del Al Nassr (8 goles).

En toda la temporada, al contar partidos por la Saudí Super Cup y la King’s Cup, Julián Quiñones ha marcado 7 goles en 7 partidos disputados. El exdelantero de las Águilas del América tiene un promedio de un gol cada 84 minutos.

