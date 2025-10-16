Diego Cocca respalda a Julián Quiñones en medio de su inconsistencia en El Tri

Julián Quiñones es uno de los jugadores que ha perdido terreno en el proceso de Javier Aguirre. El exjugador del Club América es uno de los futbolistas de mejor nivel de la Saudí Pro League. Diego Cocca considera que su aporte no puede ser desperdiciado en México.

En los últimos 10 partidos con la selección mexicana, Julián Quiñones no ha sido un jugador regular dentro de El Tri. El atacante nacido en Colombia tenía 4 partidos consecutivos sin ver acción con el conjunto azteca antes de la doble fecha de octubre.

En el duelo contra Colombia, Julián Quiñones no fue considerado en el once inicial. El futbolista del Al Qadisiyah vio acción en los últimos 23 minutos del compromiso. En el duelo contra Ecuador, Quiñones si fue titular y disputó 75 minutos dentro del campo. Diego Cocca considera que el exjugador del Atlas debe ser aprovechado dentro de El Tri.

“No lo sé, no me corresponde (hablar de la selección), ojalá, le deseo lo mejor. Este, tengo un gran aprecio por Julián (Quiñones), sé lo que es como persona y como jugador, y seguramente tiene mucho para aportarle a la selección”, dijo el argentino.

Julián Quiñones sigue teniendo un rendimiento sobresaliente en el fútbol árabe. En esta temporada, Quiñones ha disputado partidos por la Saudi Super Cup, King’s Cup y Saudí Pro League. En 6 partidos disputados el atacante de 28 años ha marcado 4 goles.

Julián Quiñones en El Tri

En 2023, Julián Quiñones recibió el llamado de la selección mexicana durante el proceso de Jaime Lozano. El delantero nacido en Colombia surgía como una alternativa a la falta de gol del conjunto azteca.

Desde noviembre de 2023, el futbolista del Al Qadisiyah ha disputado 18 partidos con la camiseta de la selección mexicana. Quiñones ha podido aportar 2 goles y 2 asistencias para la causa azteca en 886 minutos dentro del campo.

