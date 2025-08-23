Diego Cocca está comprometido para sacar del fondo al Atlas

El Club Atlas busca salir de los últimos puestos de la tabla de clasificación del Apertura 2025. Diego Cocca ya dirigió su primer partido y ahora tendrá un duro rival en su segundo examen: las Águilas del América. El estratega argentino ve cosas positivas en sus dirigidos.

Los “Zorros” están en el puesto 15 de la tabla luego de 5 jornadas. El Club atlas solo tiene 1 triunfo en lo que va de campeonato. A pesar de los malos resultados, Diego Cocca considera que llegó a un club que no está hundido mentalmente.

“He hablado con varios y realmente las sensaciones han sido muy buenas, que justamente todos comparten lo mismo, no le encuentran la vuelta, en mi primer proceso en atrás la palabra era frustración, ahora no los veo frustrados, no hay frustración, hay querer seguir buscando y no encontrar la vuelta, por suerte todavía no es frustrado, entonces cae en nosotros encontrarle la vuelta para que no sigan cayendo”, dijo el estratega sudamericano.

En su primer partido en el banquillo, Diego Cocca comandó al atlas en su visita al Estadio Corregidora. Para el minuto 90+4, los “Zorros” tenían la ventaja 1-3. Pero dos goles en los minutos finales pusieron el empate en el marcador. A pesar de ello, los rojinegros dejaron buenas sensaciones.

El América a la vista

El próximo examen de Diego Cocca será ante las Águilas del América. El Club Atlas deberá medirse ante uno de los dos equipos que aún se mantienen invictos en el torneo. Los azulcremas solo están a un punto de la cima.

“Para mí no fue ese partido (un cambio) porque perdimos. Los clicks te lo da cuando realmente dentro de la cancha dices: ‘Sí, le podemos pelear a cualquiera’. Y ese es el objetivo del Atlas. Sentirnos que le podemos pelear a cualquiera. Está claro que si le podés pelear al América, le podés pelear a cualquiera. Entonces es una oportunidad y es un desafío muy grande”, agregó.

El Estadio Jalisco será el escenario del duelo entre el Club Atlas y las Águilas del América. Los “Zorros” deberán mejorar su sector defensivos. Los rojinegros son el equipo más goleado de la Liga MX, junto a Querétaro.

