Georgios Giakoumakis reniega de su paso por México

Georgios Giakoumakis inicia su nueva etapa en el fútbol griego. El atacante de 30 años fue cedido de Cruz Azul al PAOK. En una entrevista con su club, Georgios Giakoumakis reconoció estar a gusto con este nuevo paso en su carrera y mandó un par de indirectas al fútbol mexicano.

Georgios Giakoumakis reconoció que quería dar este paso en su carrera profesional. Giakoumakis quería ir a un torneo ya conocido y en el que no se debiera preocupar mucho por su adaptación. La Super League 1 es ese lugar.

Sin embargo, Giakoumakis lanzó una indirecta a Cruz Azul. El veterano futbolista griego insinuó que

Cruz Azul no tenía objetivos realistas dentro de la Liga MX. Una ilusión de campeonato que, según Giakoumakis, Cruz Azul no podía cumplir.

“Quería un punto de retorno, un lugar familiar donde supiera qué esperar. Un equipo que me demostrara mi importancia sin que me llevara tiempo adaptarme. Quería algo que me ayudara a integrarse rápidamente y, al mismo tiempo, saber que el equipo tiene objetivos grandes y realistas, no solo objetivos para los medios”, dijo Giakoumakis.

Además de su disgusto con los objetivos del club, Giakoumakis reveló que no conectaba con la pasión del fútbol en el extranjero. El goleador de 30 años vuelve a sus raíces, pues ya ha jugado para cinco clubes en el fútbol griego.

“Es una pasión que echaba de menos y algo que no se encuentra fácilmente en el extranjero… es un amor desinteresado. Creo que me había vaciado un poco mentalmente en el extranjero y quería un equipo con mucha motivación para volver a la escena europea”, agregó.

Cruz Azul y Georgios Giakoumakis

Georgios Giakoumakis cuestionó su paso por Cruz Azul y sus objetivos poco realistas. Desde que el delantero griego llegó al club, los resultados más resaltantes de La Máquina fueron el primer lugar del torneo Apertura 2024-2025 y el campeonato de la Liga de campeones de la Concacaf en esa misma campaña.

Pero lo cierto es que Georgios Giakoumakis no brilló. El delantero griego jugó 40 partidos en su estadía en el fútbol mexicano. Giakoumakis solo marcó 9 goles y concedió 8 asistencias en 1,957 minutos dentro del campo.

La salida de Georgios Giakoumakis es un problema menos para Cruz Azul. Los dirigentes de La Máquina salen de un jugador que aparentemente no estaba a gusto en México y que además cobraba $3.5 millones de dólares al año.

Sigue leyendo:

– Ricardo Gareca la lanza un guiño al Club América

– Liga MX vs. MLS: Efraín Juárez analizó cuál fútbol es mejor

– Jaime Lozano cuestiona la falta de confianza para los entrenadores mexicanos

– Carlos Hermosillo tildó de “descarado” a Martín Anselmi